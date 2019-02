Hmmmm...Royce,tijdens de kerstdagen hoorde ik je effe niet, toen waren er wel echte koopjes! Nu is het echt tijd om op te passen: economische cijfers worden minder, bedrijfscijfers zijn nog redelijk, maar zijn van afgelopen periode dus hebben geen voorspellende waarde, de uitkomst China - US Deal weten we nu onderhand ook wel, Brexit zit nog steeds niet lekker, Dollar lijkt te toppen en last but not least, edelmetalen zijn weer in trek! Nee, winst nemen en pas op de plaats lijkt mij een handiger idee en dan zit je dus wel op een zak met geld...Veel succes allen.