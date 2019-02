De stijging in een zeer korte tijd van 15% gebaseerd op een handels deal tussen de VS en China. Bij een echte handels deal waarbij en 100% over en weer concrete afspraken zijn gemaakt en ook nagekomen worden kun je inderdaad een stijging van 10% rechtvaardigen.



Echter er is helemaal geen deal en de vraag is of er inderdaad een deal gesloten kan worden tussen socialisme en hardcore kapitalisme.



China staat er bekend om om glimlachend ja te knikken om vervolgens volledig haar eigen weg te volgen en de gemaakte afspraken niet na te komen.



China kan zich meer gaan richten op Europa, Afrika en Azië. Vorige week is al bekend gemaakt dat een aantal super grote Chinese investeerders default zijn gegaan. Uit de recente cijfers zien we al dat de Chinese economie geraakt wordt en ook Amerikaanse bedrijven zoals Apple geraakt worden.



China zal nooit en te nimmer volledig akkoord gaan met de VS showdeal. De Amerikanen verkochten zelfs de subprime hypotheken als wonder investeringen en we weten allemaal wat dat opgebracht heeft.



De Amerikanen zijn showmasters en verkopen zelfs een non deal tot een utopische resultaat. Pure bullshit natuurlijk.



China en de VS zijn als Water en Vuur dat zijn twee verschillende kanten van een object en kunnen nooit samen een worden. Water en Vuur gaan niet samen.



De Chinezen, Russen en andere BRIC landen kopen massaal goud in en dumpen de US dollar. Dat is niet voor niets.



Het resultaat tussen de VS en China kan alleen maar tegen vallen en een correctie van 5% tot 15% bij enige nieuws dat er een no deal is komt zeer dichter bij!



Zoals ik al schreef bij een 100% deal en nagekomen afspraken over en weer zou een 10% stijging inderdaad gerechtvaardigd zijn maar geen 15% laat staan nu er uberhaupt nog geen deal is!