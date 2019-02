Wat mensen ook wel eens vergeten: als de spaarrente stijgt, stijgt ook de hypotheekrente. Veruit de meeste huiseigenaren hebben belang bij een lage rente, omdat hun hypotheek veel groter is dan hun spaarrekening. Maar mensen zien dat verband niet en willen een hoge spaarrente maar ook een lage hypotheekrente. Dat bestaat dus niet.



En wat wij beleggers niet moeten vergeten is dat veel kleintjes een grote maken. Dat het land heel veel spaargeld heeft, zegt niet alles. Er zijn 17 miljoen Nederlanders. Als die allemaal €1000 op de spaarbank hebben, dan is dat 17 miljard. Dat lijkt veel, maar per persoon is het weinig. En er zijn rijken die veel meer spaargeld hebben, maar tegelijk ook veel beleggingen.



Eigenlijk iedereen zou wat moeten sparen, ongeacht de rente, om geld achter de hand te hebben als er een onverwachte grote rekening komt. Dat is dus niet voor vermogensopbouw, maar als noodvoorziening. Voor als je wasmachine stuk gaat, als de pannen van je dak waaien en dat soort dingen. Maar met beleggen moet je pas beginnen als je die noodvoorziening hebt gespaard en je consumptieve schulden hebt afbetaald. Een bepaalde categorie mensen zal daar nooit aan toekomen. Die hebben daar gewoon het geld niet voor. Het is dus iets te gemakkelijk om te roepen dat als dat geld allemaal was belegd, we veel rijker zouden zijn. Kan, maar dan heb je meteen ook poep aan de knikker als mensen in de problemen komen omdat ze geld nodig hebben op het moment dat hun tracker toevallig even laag staat. En er was hun beloofd dat het veilig was.



Natuurlijk heb je gelijk en is er veel onwetendheid. Maar er zijn ook meer dan voldoende informatiebronnen. Mensen weten die ook heel goed te vinden als het om voetbal gaat, dus waarom dan ineens niet als het om hun toekomst gaat. Je kan een paard wel naar de rivier brengen, maar je kan het niet dwingen te drinken. Als mensen het gewoon niet interesseert, dan houdt het op een gegeven moment wel gewoon op. En dan is het beter dat ze sparen dan dat ze helemaal niks doen. Ook al was beleggen nog beter geweest.