Den Haag wil hypotheekrenteaftrek afschaffen

De komende 20 jaar draait de politiek om 3 dingen: hoe betalen we de groei van 3,7 miljoen naar 5 miljoen AOWers, hoe betalen we de stijgende zorgkosten, hoe betalen we het gedoe met klimaat. Dit gaat al snel richting 200 miljard/jaar.



Dus linksom, rechtsom, de huizenbezitters, Jan BovenModaal, spaarders: gaan meer en meer belasting betalen.

Dus ja de afschaffing gaat door, voor 2025, denk ik, en het gaat pijn doen, financieel.

Dimdammen over andere HRA systemen heeft geen zin, het geld moet hoe dan ook geïnd worden bij dezelfde groep mensen.