Die prachtige grafiek van DSM...…



WIE oh wie zou afgelopen 4 maanden ooit gedacht hebben dat de koers die na oktober zo in elkaar dook op Valentijnsdag gewoon weer op het bord staat.



Ik vind zo'n grafiek zo veelzeggend, want afgelopen 4 maanden hebben we heel wat kunnen lezen waarom DSM in de hoek zat waar de slagen vielen en, oh achteraf kunnen we het allemnaal zo goed uitleggen: Maar gewoon stil blijven zitten als je geschoren wordt…



Verdomd, die oude beurswijsheid werd in 4 maanden al weer waarheid.



Komt daar nog een dividend van 2,30 Euro... Toe maar, toe maar. Gaan ze ook nog eigen aandelen inkopen...Fantastisch…



Nu Bayer nog eens zo'n verhaal en ik hang drie vlaggen uit.



Peter



P.S. Schitterende blog, Arend Jan.