Wallstreet stijgt op handelshoop.

Nikkei stijgt op stijging Wallstreet vanwege handelshoop.

Futures Wallstreet stijgen omdat Azie stijgt op stijging Wallstreet op handelshoop.

En zo kunnen we nog wel even door gaan...



Ze stijgen allemaal op hoop en op elkaars stijging. Volgende luchtbel weer vol in de maak.



Of hadden ze een feestje omdat het overheidstekort in de VS weer een nieuw hoogterecord had neergezet.... nah....

Vooral niet kijken wat er werkelijk gaande is. Zou het feestje alleen maar kunnen verpesten.



Madness dit guys.



Blijf opletten voor het volgende VI-30 verkoopsignaal want het gaat eerdaags weer stormen wanneer Wallstreet daalt op handelszorgen, Azie daalt op de daling van Wallstreet over de handelszorgen en de VS futures weer dalen over de zorgen dat Azie daalde op de daling van Wallstreet... en zo is het balletje weer rond.