De vraag was of een box 3 hypotheek mogelijk is. Het antwoord is Ja. In 2017 heeft een klant zjn hypotheek in box 1 afgelost uit eigen middelen en daarna een nieuwe hypotheek (101%) opgenomen. Zijn hypotheek is hierdoor in box 3 terecht gekomen. Zijn hypotheekverstrekker (Syntrus Achmea) heeft nooit gevraagd of het een box 1 of box 3 hypotheek werd. Is niet interessant voor een hypotheekverstrekker. 50% van zijn hypotheek is aflossingsvrij

Box 3 hypotheek is met name interessant als er een hoog box 3 vermogen is. Ook bij dure huizen die onder de villatax vallen is verplaatsen naar box 3 dankzij de wet Hillen erg gunstig