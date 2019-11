Dividend.., als je het krijgt is het meegenomen maar het zal niet de reden moeten zijn om in een aandeel te stappen, daarvoor is het een te onzeker iets. En bovendien ontstijgt het nooit het verlies in het aandeel, er valt niets tegen elkaar weg te strepen, weinig fijn voor de portefeuille..

Dividend is pas lucratief als alles meezit, dan valt van twee walletjes te eten, maar dat zit er niet in de aankomende periode, of periodes...