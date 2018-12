We gaan ze de komende drie weken weer met..... tientallen, zo niet met honderdtal krijgen: De lijstjes met de adviezen en aanbevelingen. Je moet al die blaadjes en al die websites toch ergens mee vol krijgen.



Arend Jan beschrijft hierboven de lijstjes van Tom Simonts van KBC/ Bolero, die in ieder geval altijd met goed onderbouwde adviezen afkomt. Gelukkig ook gedurende het beursjaar en niet alleen met de jaarswisseling…



Toen ik mijn computer aanzette viel mijn oog op het zoveelste voorbeeld in De Telegraaf op dit moment te lezen:



Wilt u weten of volgend jaar de zon weer gaat schijnen op de aandelenmarkten? En hoe u als belegger daarop kunt inspelen? Volg dan op donderdag 13 december het gratis DFT online seminar georganiseerd door BNP Paribas Markets.



De fundamentele beleggingsexperts Jim Tehupuring en Koen Bender zullen samen met technisch analist Nico Bakker hun licht laten schijnen op de aandelenmarkten in het komende jaar. Ook geven zij aan welke aandelen volgens hen in 2019 gaan schitteren.







Het kost waarachtig nog niets ook om in HUN glazen bol te mogen meekijken.





Weet je wat zinvol is? Die publicaties jarenlang te bewaren in een ordner of jullie op jullie computer en dan na een paar jaar eens teruglezen. DAAR LEER JE DAN ECHT IETS VAN !





Maar oké, nadat het merendeel precies 1 jaar geleden dus helemaal fout zat, gaan we met frisse moed lezen en bekijken wat de specialisten nu weer te vertellen hebben....



Peter