quote: easy56 schreef op 10 dec 2018 om 08:43:

En zo gaan we van steun naar steun naar steun......

Rond 00:15-00:30 tikten we met de Nasdaq het gebied rond die laatste bodem bij de 6.950 inderdaad aan. Vanaf daar waren ze er in de VS weer als de kippen bij om de boel niet in te laten storten.We zullen wel weer stijgen omdat de Japanse economie dan toch harder is gekropen dan voorzien ;sSucces allemaal vandaag!!