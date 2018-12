Het belangrijkste punt is wat (de regering) Trump nu wil met China, als de VS daadwerkelijk een goede handelsdeal wil hebben, dan zal dat geen probleem zijn. Wat wel een probleem zal worden is om volledig gelijk te krijgen mbt de andere punten.



Trump is wel president, maar hij wordt zelf ook aangestuurd. De vraag is dan ook welke adviseurs (stroming) gaan winnen, zijn dat de redelijke of zullen de "harde" hardliners het voor het zeggen krijgen.



Ik ben inmiddels bang dat de hardliners het voor het zeggen hebben/krijgen, dat blijkt ook wel uit de recente arrestatie van Meng Wanzhou van Huawei. Ik las dat deze dame al jaren een paar keer in Canada op bezoek komt. De VS had dus al jaren aan Canada kunnen vragen om de dame te arresteren en uit te leveren.



Dat dit dus een paar dagen na het overleg tussen de VS en China gedaan is toont aan dat de hardliners het voor het zeggen hebben. Als de VS er niet snel er voor zorgt dat de dame vrij komt en gewoon naar China kan gaan dan zal de boel flink gaan escaleren. Arend Jan geeft dus terecht aan dat dit een heel belangrijk punt is.



De economie in de VS is gelukkig sterk, bedrijven blijven winst maken. Als de FED goed het werk doet dan zullen ze slim omgaan met de verhoging van de rente. Ik zie dus nog steeds geen recessie in de VS de komende anderhalf jaar of de handelsoorlog moet echt gaan escaleren. Er schijnt verder nog steeds heel veel geld aan de zijlijn te staan in de VS en dat kan niet allemaal benut worden in geldfondsen en obligaties. Een belangrijk deel zal dus terugvloeien naar de aandelenmarkt.



Als de SEC, onder druk van de regering Trump, rust op de beurs wil krijgen moeten ze er toch voor zorgen dat de algoritme handel aan veel meer eisen gaat voldoen, het zijn met name shortende hedgefunds die zorgen voor de enorme fluctuaties op de beurs in 2018.



Ik maak mij ook flinke zorgen over de EU, de economie loopt minder. Het begint toch langzamerhand erop te lijken dat de EU en de Euro minder goede experimenten zijn geweest en dan druk ik het netjes uit. De ECB is een geld pomp machine die eigenlijk wel wil stoppen maar niet kan stoppen. De rente op het spaargeld is nihil, de pensioenpotten zijn door de lage rente ook aangetast. Alles wordt duurder, hogere belastingen etc. De EU is een samenwerking waarbij ze toch vergeten lijken te zijn dat de meerderheid van de mensen er niet op zit te wachten. Terug gaan naar een EEG vorm zou een goede optie zijn en belastingbetalers minder geld kosten. De politieke onrust neemt inderdaad steeds meer toe zoals Arend Jan ook aangeeft. Vandaar zullen buitenlandse beleggers in toenemende mate zich terug trekken uit de EU. Het lijkt inmiddels langzamerhand een 'verloren continent' te worden.



Ook Nederlandse beleggers die verstandig zijn, zouden, voor zover ze dat al niet gedaan hebben, deels in de VS moeten beleggen volgens mij. In de VS liggen nog steeds de beste kansen de komende anderhalf jaar en wie weet nog langer. Verder heeft het verleden aangetoond dat de beurs in de VS veel sneller terugkomt na een enorme koersval. Al met al zijn de rustige tijden over, maar dat laatste is inmiddels wel bij elke belegger bekend.