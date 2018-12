Wat ik elke mis in de verhalen mbt de Inversed yield curve zijn de verschillen mbt het feit dat in de afgelopen jaren de centrale banken miljarden gratis geld in de economie hebben gepompt. In de VS is de afbouw daarvan al begonnen maar de risico premies kan je nog steeds niet vergelijken met eerdere perioden.



Een aantal deskundigen blijft roepen dat de recessie al voor de deur staat, het lijkt wel of ze er niet op kunnen wachten en of ze het leuk vinden. Het woord bear market is ook weer populair.



De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde gisteren bijvoorbeeld per saldo met 2 basispunten naar 2,90% en de 2-jaarsrente daalde met 3 basispunten nog iets harder naar 2,76%.



Een flink aantal CEO's in de VS hebben gister aangegeven geen verzwakking te zien. Het aantal renteverhogingen in de VS zal ook beperkt worden. Het zal gerust wel minder worden, maar om direct te gaan roepen recessie gaat toch te ver.



Het lijkt er daarom volgens mij op dat wij nog een flinke tijd moeten wachten op een recessie. De volatiliteit op de beurs in 2018 komt met name door computer handel. Met handel verdienen partijen grof geld. Er hoeft dan ook maar iets te gebeuren of er wordt weer op een knop gedrukt.



Als de SEC de (shortende) hedgefunds tot orde roept, waarbij ik het idee heb dat dat gisteren al gebeurd is omdat de beurs plotseling omdraaide, zal de volatiliteit flink afnemen en wordt beleggen weer beleggen.



In Nederland zou de AFM de durf moeten hebben om shortende hedgefunds te verbieden. Koersen van bedrijven worden stelselmatig gemanipuleerd en de AFM kijkt de andere kant uit. Snapt de AFM wel wat er gaande is of is er meer aan de hand en zou Follow the Money het geheel eens moeten onderzoeken.



De beleggers zitten niet te wachten op de praktijken van dit soort buitenlandse aasgieren en de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven die geshort worden ook niet. Wellicht zou de AFM tijdens de kerstdagen eens een advies kunnen maken richting politiek. Ga als AFM eens praten met bedrijven die geshort worden, wat vinden die ervan, ga eens praten met beleggers.



Shorters zijn absoluut niet nodig voor het bepalen van een koerswaarde. Als het goed gaat met een bedrijf dan gaat de koers omhoog, gaat het slecht met een bedrijf dan gaat de koers naar beneden.