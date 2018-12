De Chinezen begrijpen het idee van onafhankelijke rechtspraak niet zo goed denk ik. Als een belangrijk persoon wordt opgepakt, dan kan het ook gewoon zijn omdat die persoon gewoon schuldig is, zonder dat het per se met politiek te maken heeft. Het zou me helemaal niet verbazen als Huawei spullen vol spyware zitten, integendeel, het zou me verbazen als dat niet zo was, en het zou me ook niks verbazen als ze zich inderdaad niks aantrekken van sancties tegen Iran. Dat dat niet zou verbazen hebben de Chinezen helemaal aan zichzelf te danken.