TA: Steunniveaus onder druk!

Een technisch analist baseert zijn prognoses uitsluitend op koersbewegingen. Tostrams betrekt gebeurtenissen bij zijn voorspellingen en dat is nou juist wat niet bij technische analyse thuishoort. Overigens heeft Tostrams keer op keer bewezen dat technische analyse niet werkt. Dat hij zijn voorspellingen nu baseert op ontwikkelingen is natuurlijk prima maar dan moet hij zijn rubriek niet meer "technische analyse" noemen. Zo eenvoudig is het.