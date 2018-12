Tracker Tips: Opties schrijven met een ETF Trackers, Overig

In de zoektocht naar rendement hebben creatieve geesten een ongebruikelijke manier gevonden om geld te verdienen middels een tracker. Canadese assetmanager Purpose Investments heeft een beleggingsfonds in haar palet, die bestaat uit met cash gedekte short putopties en aandelen met geschreven callopties. Gestructureerd als een ETF-aandelenklasse van een bestaand fonds, streeft het Purpose Premium Yield Fund naar een langetermijnrendement vergelijkbaar met de aandelenmarkten, maar met een lager risico. Idee en doel Het idee is om risico te diversificeren en inkomsten te genereren middels een dynamische strategie voor het schrijven van opties. Het doel is een beter gespreide beleggingsportefeuille met een strategie die een lage correlatie heeft met traditionele aandelen en obligaties. Het fonds (PYF) bestaat voornamelijk uit gedekt geschreven putopties, die ongeveer 10 tot 15% in-the-money zijn. Als de koper van de putopties van zijn of haar recht gebruikt maakt en het fonds aangewezen wordt, moeten de aandelen worden gekocht op de uitoefenprijs van de betreffende optie. Portefeuillemanagers van het fonds zullen vervolgens callopties short gaan op de geleverde stukken vanuit de assignment.

Risico en rendement Volgens Purpose heeft PYF aanzienlijk minder aandelenrisico dan een long only aandelenportefeuille. Dit vanwege het feit dat opties een lagere bèta hebben dan een dusdanige aandelenmix. Het fonds heeft wel een zekere mate van volatiliteit nodig om te presteren. Het is immers moeilijk om een aantrekkelijke optiepremie te genereren wanneer de beweeglijkheid in aandelenmarkten laag is. Volgens de website van de Canadese assetmanager is sinds oprichting van het fonds op 18 januari 2016 een rendement behaald van 12%, welke op onderstaande grafiek te zien is.

Bron: Purpose Investments.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.