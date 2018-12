Slot: Complete sell-off!

Het zijn van die dagen die wij als beleggers maar beter kunnen vergeten. Vanochtend was het met een min van 1% al niet best, maar in de loop van de dag werd het alleen maar erger. Uiteindelijk sloten we maar liefst 3,3% lager.

Daar waar de 500-puntengrens een maand geleden nog net standhield, was het nu wel raak. De AEX zette voor dit jaar een nieuwe low neer op 496,64 punten. Toch was er op de financiële markten van paniek nog geen sprake.

Alles werd rustig lager en lager gezet zonder echte grote sprongen op en neer. Ok, minnen van 8% voor AMG en 7,0% voor PostNL zijn niet normaal, maar het was niet zo dat beide namen met groot geweld in de kliko werden gegooid. De volumes zijn hoog, maar nog niet extreem te noemen.

Verlies dit jaar beperkt

Ondanks dat de beurzen voor ons gevoel in een bear market zitten, is de Nederlandse hoofdfondsenindex als geheel nog wel aardig blijven liggen. Er staat voor dit jaar een min van 5,4% op de borden. Vervelend, maar echt rampzalig is dit nog niet.

De pijn zit hem bij de beleggers die voor een groot deel belegd zijn in de middelgrote en kleine bedrijven. De AMX staat year to date bijvoorbeeld 20,6% in de min. Dat zijn wel uitslagen waar je u tegen zegt. Toch mogen we niet vergeten dat de midcapindex vorig jaar met meer dan 23% is gestegen. Dus binnen no-time kan het zomaar de andere kant op draaien.

Instapmoment?

Ik krijg regelmatig van vrienden en kennissen de vraag of dit nou het moment is om te gaan beleggen. Uiteraard zit iedereen in een andere situatie, maar toch blijft mijn antwoord hetzelfde: het is altijd tijd om te beleggen. Zelfs nu de markten in elkaar klappen, denk ik daar niet anders over.

Om te bepalen hoeveel geld iemand in aandelen moet steken, stel ik altijd één simpele vraag: Als de markt komend jaar 30% lager staat, ligt u er dan wakker van? Is het antwoord ja, dan moet u met minder geld beleggen en zo nee dan kunt u met dat bedrag instappen.

Vorig jaar dachten de meesten van mijn vrienden (en ik zelf ook wel een beetje) dat dit niet zo snel zou gebeuren. De volatiliteit was bizar laag en we zagen nauwelijks uitslagen van meer dan 0,5%. Nu zitten we in december en is het beeld volledig gedraaid.

Pluspunt is wel dat de AEX een dividendrendement van 3,7% geeft. Onze spaarrente is nog altijd 0% dus dat dividend is mooi meegenomen. Alleen mogen we niet in een diepe recessie komen, want dan is die mooie yield slechts een doekje voor het bloeden.

Misschien onhandig als marketwatcher, maar ik heb werkelijk waar geen idee wanneer die recessie gaat komen. Ik waag daarom ook geen poging om er eentje te voorspellen. Dat wordt gokken en daar zit ik hier niet voor.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wat ik wel weet is dat de Nederlandse hoofdfondsenindex de afgelopen 25 jaar maar liefst 541% heeft gerendeerd, uiteraard inclusief dividend. Dit betekent een winst van 7,7% per jaar. Als we daar nog 1% aan beheers- en transactiekosten afhalen, dan komen we uit op een kleine 7% aan rendement per jaar.

Natuurlijk komt er eens in de zoveel tijd een flinke correctie, maar we zien ook in de grafiek dat het iedere keer weer redelijk snel herstelt. En dat is niet onlogisch, aangezien de meeste aandelen gewoon winst maken. En laat dat geld nou net naar de aandeelhouders gaan. Kortom, we worden geschoren, maar wegrennen lijkt me niet de beste optie. Maar dat is slechts mijn mening. Ik ben benieuwd hoe u erover denkt.

Rentes

De rentes bewegen bewegen precies zoals we op een dag als vandaag mogen verwachten. De Nederlandse en Duitse yield op tienjaars staatspapier dalen vier basispunten. Daarentegen zien we de Italiaanse rente 14 basispunten oplopen.

Brede markt

De AEX daalt 3,3% en daarmee doen we het net zo slecht als de Duitsers (-3,8%) en Fransen (-3,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) speert 29,0% omhoog en noteert 22,0 punten.

De Amerikaanse beurzen gaan door het putje. De Dow Jones (-2,6%), Nasdaq (-1,9%) en S&P500 (-2,4%) hebben het gewoon niet.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,38%) en Duitse rente (0,23%) dalen vier basispunten.

Olie: WTI (-4,9%) en Brent (-4,6%) krijgen het voor de kiezen.

Goud (+0,4%) beweegt zoals het op dit soort dagen moet doen.

Bitcoin daalt 2,8%, terwijl de digatale valuta vanochtend nog een mooie plus noteerde. Zo gaat dat dus.

Het Damrak

Royal Dutch Shell bestempelen we altijd als save haven, maar vandaag daalt het aandeel gewoon even 4,5%. Alsof het niets is.

Ook Unilever (-1,4%) gaat vies naar beneden. Toch staat het bedrijf in de top drie van AEX.

Het gros van de aandelen gaat tussen de 3% á 6% omlaag zonder dat we daar bedrijfsnieuws over kunnen melden. Zo gaat dat op een dag als deze.

Flow Traders (+3,7%) profiteert van de exploderende volatiliteit.

Velen hadden waarschijnlijk verwacht dat TomTom (-1,5%) zou stijgen vandaag. In de Telegraaf stond dat Verizon zeer veel interesse heeft in de Telematics-divisie.

AMG (-8,4%) wordt helemaal in elkaar getrapt.

PostNL (-7,2%) meldde dat het een recordaantal pakketjes heeft vervoerd. Beleggers hebben daar geen boodschap aan.

De Small cap aandelen zijn vandaag de outperformers. Vastned Retail (+0,3%) en Lucas Bols (+0,3%) zijn daarvan het voorbeeld.

Adviezen

Takeaway.com: naar houden van verkopen en €50 - Royal Bank of Canada

Relx: naar houden van kopen en 20,10p - Deutsche Bank

Intertrust: naar neutraal van overweight en naar €15,90 van €17 - JPMorgan Cazenove

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen