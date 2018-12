Liveblog: Bearmarkets AMX en AScX

Update 10:45 uur: Bearmarkets AMX en AScX

Goedemorgen, dit is een bearmarket blog. Nee de AEX nog niet - als bull houdt u het nog gewoon op een aanhoudende dip - en dank daarvoor vooral Ahold Delhaize, Unilever, Heineken, Wolters Kluwer, RELX en zelfs KPN, die nog het beste blijven liggen dit najaar. Royal Dutch Shell niet.

Zeg het maar, haalt 'de vijf' de kerst? #AEX weer eens -1,8%, Low dit jaar is 500,45 pic.twitter.com/eJIpoZlfj2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Een verdieping lager is het echter wel raak.

Intussen zit de #AMX of #Midkap index officieel in een bearmarket pic.twitter.com/mzwqomBDcR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Niet meteen in paniek raken, want die AMX is me er eentje, zeg. In tegenstelling tot de AEX en de grote wereldwijde indices is er geen sprake van een bullmarket sinds 2009 bij onze midkappers. Kijk eens wat een geweld. Strikt genomen was er zelfs een bearmarket van bijna een jaar.

De schrale troost is dat de AEX niet officieel ook gaat beren, omdat de AMX dat al doet en aldus een leading indicator van de hoofdindex zou zijn..

Nu is een index een gemiddelde. Het kan niet anders dan dat sommigen van u - ik hoop van harte geen velen - echt een rampjaar meemaken, als u net even in de verkeerde aandelen zit.

Onder de motorkap spelen zich ware drama's af #AMX pic.twitter.com/54ZjEWsjxn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Helaas is dit blog nog niet af:

De #AScX zit per heden ook in bearmarket. Geluk bij ongeluk is dat er geen producten op deze index zijn (met een aantal illiquide aandelen er in)... pic.twitter.com/oDzY5sxSwM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Sjongejongejonge:

... maar ook hier zijn er onderliggend wat aandeeltjes die her en der voor een karige kerst zorgen #AScX pic.twitter.com/GXQzam6UX1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Wat mij betreft: wie marktbreed belegt (ik zelf ook) moet dit jaar niet zeuren. We kunnen niet ieder jaar 15 à 20% stijgen zoals we een paar keer deden - dat doen de winsten ook niet - en als er dan na negen vette jaren een keer een min op het bord staat, moet u daar maar mee dealen. Toch? Dalen hoort bij beleggen.

Anders is het voor wie zelf een portefeuille heeft en dit jaar de winsten van bijna tien jaar zag halveren ofzo. U weet weer wat risico is en hoe kostbaar dat kan zijn, helaas. Het was trouwens nog een heel gedoe om een foto te vinden bij dit stukje, maar dit even terzijde.