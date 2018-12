Liveblog: AEX onder 500

Update 15:55: AEX

Het staat er. 500 natuurlijk. Sorry voor mijn blunder - ik laat hem gewoon staan - maar tegelijkertijd een telefoon installeren en een index volgen ga ik niet weer doen. Excuses.

Om mijn blooper een beetje goed te maken, een extra grafiekje met sommetjes.

#AEX 500, wat zegt dat? Dat de prijsindex sinds start in maart 1983 gemiddeld 6,9% pj deed en de herbeleggingsindex (inclusief herbelegd dividend ) 10,6%. U ziet het, het was zowel billenknijpen als buikschuiven pic.twitter.com/3YFtfLWDch — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Dat was het verleden. Als dit inderdaad de toekomst is, is de AEX misschien wel een koopje. De vraag is alleen of het nog goedkoper kan en of die stijgende (!) winstverwachting houdbaar is.

Update 13:30: Rabobank

Helemaal vergeten bij te houden. Er is nog een populaire Nederlandse asset die er van langs krijgt. Eingelijk zijn dit een beetje vreemde dingen. U weet hoe ze werken, kijk anders nog even op de site.

Behalve #ING en #ABNAmro gaan dit jaar ook de #Rabobank #LedenCertificaten aan gort. Zeg maar obligaties met risico van aandelen. Ze yielden nu 6,1%, maar coupon is niet gegarandeerd pic.twitter.com/BVyZXN53jc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Update 13:30: Over liquiditeit, volume en...

Met name bij de mid- en small caps wordt de liquiditeit gebruikt om louter te verkopen en niet om te handelen, lijkt het om het nog een beetje chique te zeggen. Vandaag is het weer raak en goed ook. U ziet weer vele usual suspect aandelen nog net met hun nagels aan het meedogenloze koersenbord hangen.

Dat harde verkopen lees ik bijvoorbeeld af aan de volatiliteit. Weliswaar stijgt die vandaag met stip boven officieuze nervositeitsgrens 20 uit, maar die stand is nog geen schim van de scores die we deze eeuw bij eerdere dips, bearmarkets en krachs zagen. Verkopen en wegwezen nu, in plaats van naar beneden handelen?

Wie volatiliteit zegt, zegt Flow Traders. Hoewel dat goed presteert dit najaar, is de koerswinst geen schim van die van de februaridip dit jaar.

Dan nog het beursbedrijf zelf, dat vorige maand niet veel te doen had ondanks de marktonrust. Dat is doorgaans ook wel anders in bruusk dalende markten. Handelaren klagen ook al over het gebrek aan volume.

Waar nog wel vraag naar is zijn de grote defensieve dividendaandelen en die behoeden de indices voor dikke double digit dalingen. Het halve Damak noteert intussen met een verwachte koerswinstverhouding van minder dan tien, omdat weliswaars de koersen zijn gedaald, maar de verwachtingen nog niet.

Even tussen door en los van die inversed yield curve curse buzz: veilige staatsobligaties zijn ook weer in trek, maar het is geen stampede:

Mocht u gaan stockpicken onder met name small caps voor een termijn van zeg maximaal een jaar, dan zou ik goed naar dagelijkse omzet en free float kijken. Als die klein zijn hebt u kans dat u in Hotel California belegt, mocht het écht markbreed gaan spoken. Dit was een van de lessen van de krach 2008-2009.

Het kan ook zijn dat u met de huidige waarderingen zin hebt om te graaien. Zo vaak krijgt u de kans niet om bijvoorbeeld ASML tegen 24,9 of ArcelorMittal tegen 4,3 (!) keer de verwachte winst te kopen. U hebt alleen dat stemmetje in uw hoofd dat het misschien nog veel lager gaat en ook de winsten er ook aan gaan.

Het enige dat ik daar over kan zeggen dat intussen zo'n beetje iedereen dat denkt en dan wil Mr. Market nog wel eens de kont tegen de krib gooien. Faites vos jeux, de wijsheid en het antwoord zijn altijd pas achteraf. Tot nu toe heeft de mensheid wel iedere recessie en bearmarket overleefd, dus daarna...

Update 10:45 uur: Bearmarkets AMX en AScX

Goedemorgen, dit is een bearmarket blog. Nee de AEX nog niet - als bull houdt u het nog gewoon op een aanhoudende dip - en dank daarvoor vooral Ahold Delhaize, Unilever, Heineken, Wolters Kluwer, RELX en zelfs KPN, die nog het beste blijven liggen dit najaar. Royal Dutch Shell niet.

Zeg het maar, haalt 'de vijf' de kerst? #AEX weer eens -1,8%, Low dit jaar is 500,45 pic.twitter.com/eJIpoZlfj2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Een verdieping lager is het echter wel raak.

Intussen zit de #AMX of #Midkap index officieel in een bearmarket pic.twitter.com/mzwqomBDcR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Niet meteen in paniek raken, want die AMX is me er eentje, zeg. In tegenstelling tot de AEX en de grote wereldwijde indices is er geen sprake van een bullmarket sinds 2009 bij onze midkappers. Kijk eens wat een geweld. Strikt genomen was er zelfs een bearmarket van bijna een jaar.

De schrale troost is dat de AEX niet officieel ook gaat beren, omdat de AMX dat al doet en aldus een leading indicator van de hoofdindex zou zijn..

Nu is een index een gemiddelde. Het kan niet anders dan dat sommigen van u - ik hoop van harte geen velen - echt een rampjaar meemaken, als u net even in de verkeerde aandelen zit.

Onder de motorkap spelen zich ware drama's af #AMX pic.twitter.com/54ZjEWsjxn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Helaas is dit blog nog niet af:

De #AScX zit per heden ook in bearmarket. Geluk bij ongeluk is dat er geen producten op deze index zijn (met een aantal illiquide aandelen er in)... pic.twitter.com/oDzY5sxSwM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Sjongejongejonge:

... maar ook hier zijn er onderliggend wat aandeeltjes die her en der voor een karige kerst zorgen #AScX pic.twitter.com/GXQzam6UX1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 december 2018

Wat mij betreft: wie marktbreed belegt (ik zelf ook) moet dit jaar niet zeuren. We kunnen niet ieder jaar 15 à 20% stijgen zoals we een paar keer deden - dat doen de winsten ook niet - en als er dan na negen vette jaren een keer een min op het bord staat, moet u daar maar mee dealen. Toch? Dalen hoort bij beleggen.

Anders is het voor wie zelf een portefeuille heeft en dit jaar de winsten van bijna tien jaar zag halveren ofzo. U weet weer wat risico is en hoe kostbaar dat kan zijn, helaas. Het was trouwens nog een heel gedoe om een foto te vinden bij dit stukje, maar dit even terzijde.