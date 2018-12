Wall Street was vandaag dicht in verband met de begrafenis van oud-president Bush senior. Dit resulteerde in een relatief saaie beursdag waarin de AEX uiteindelijk 1,4% verloor.

Geen dramatische min, aangezien de Yankees gisteravond meer dan 3% moesten prijsgeven. In de media wordt recessie-angst veelal genoemd als oorzaak, maar echt zeker weten we dit natuurlijk niet. De handel gaat immers automatisch en niemand die aangeeft waarom hij zijn aandelen in de verkoop zet.

Het klopt inderdaad dat de korte rente in de Verenigde staten iets hoger is dan de lange rente. Dit is normaal gesproken een goede indicatie dat er een recessie aankomt, maar ja: centrale banken hebben de afgelopen tijd de geldkraan helemaal open gedraaid. Het zou dus maar zo kunnen dat een simpele historische vergelijking hier niet opgaat.

Macro's beter dan verwacht

Vanochtend kwamen er een aantal macro's langs en die waren overwegend beter dan verwacht. Met name de Caixin services PMI, die een indicatie geeft over hoe het in november gaat met de Chinese dienstensector, was dik in orde. Economen verwachtten 50,7, maar het werkelijke cijfer (53,8) kwam beduidend hoger uit.

Hetzelfde geldt voor de Europese services PMI's. Frankrijk (55,1) en Duitsland (53,3) zitten nog altijd in een periode van expansie al neemt het groeitempo wel iets af. Niet heel spannend allemaal. De koersreactie op de financiële markten was ook minimaal.

Rentes

De Italiaanse rente maakt een aardig duikvlucht. Nog eventjes en de yield zakt tot onder de 3%. Uiteraard doet de Nederlandse rente (+ 1 basispunt) het een stuk rustiger aan. Van een sell-off is dus absoluut geen sprake.

Brede markt

De AEX daalt 1,4% en presteert in lijn met de Duitsers (-1,2%) en Fransen (-1,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 11,0% omhoog en noteert 17,1 punten.

De Amerikaanse beurzen zijn gesloten in verband met de begrafenis van Bush senior.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,135 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,42%) en Duitse rente (0,28%) komen niet in beweging

Olie: WTI (+1,0%) en Brent (+1,0%) hebben een mooie draai gemaakt

Goud (-0,1%) doet geen gekke dingen vandaag

Bitcoin daalt 1,1 en dat is voor de digatale valuta geen dramatische beweging.

Het Damrak

ASR (-2,4%) presteert vandaag door een verkoopadvies van KBC beroerd. Beleggers van het eerste uur hebben overigens niets te klagen, want sinds de beursgang is de koers van de verzekeraar zo'n beetje verdubbeld. In mijn fondsenrondje kunt u de grafiek uitgebreid bekijken.

De absolute bleeder van de dag onder de Nederlandse hoofdfondsen is Randstad (-3,8%). Als het sentiment slecht is, moet u dit soort type aandelen gewoon niet hebben.

Hetzelfde kunnen we zeggen over ASML (-2,5%) en ArcelorMittal (-1,5%).

Voor de rest weinig bijzondere bewegingen. Veel bedrijfsnieuws was er immers niet.

PostNL (+0,4%) ging gisteren met Bpost mee omlaag, maar weet vandaag overeind te blijven. De Belgische postbezorger is trouwens wel 3,5% in het rood gesloten.

Adviezen

ASR: naar verkopen van houden en naar €37 van €39 - KBC

ASR: naar €47 van €45,50 en kopen - ING

ING: naar houden van kopen en naar €14 van €17,50 - Oddo & Cie

KPN: naar €3,15 van €3 en kopen - UBS

Relx: naar kopen van houden en naar €20,05 van €20 - Deutsche Bank

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen