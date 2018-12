Ondanks dat Wall Street gisteravond keihard naar beneden ging, houden we de schade in Amsterdam (-1,0%) aardig beperkt. Ook de overige Europese beurzen staan ongeveer 1% in de min.

Het is een dag waarop de inkoopmanagersindices ons om de oren vliegen. Vanochtend hadden we al de Caixin services PMI (Chinese cijfer voor de dienstensector) en die kwam uit op 53,8. Dit was beduidend beter dan waar economen op hadden gerekend (50,7).

Waarschijnlijk dat daardoor de Chinese beurs niet helemaal in elkaar klapte. De Hang Seng index daalde immers slechts 1,4%. De Amerikaanse futures noteren weer groene cijfers door de meevallende PMI uit China.

Ook de Europese PMI's waren allemaal net iets beter dan verwacht, zo kwam het Franse cijfer voor de dienstensector uit op 55,1 voor de maand november. Ook de Duitsers deden het met 53,3 niet onaardig, al is de trend wel dalende. Kortom, er is nog absoluut geen sprake van een recessie, maar de groei vlakt wel duidelijk af.

Verzekeraars

De verzekeraars doen het dit jaar niet onaardig, al zijn ze de afgelopen paar weken wel in een vrije val terecht geraakt. Misschien heeft het te maken met rentes die de afgelopen tijd dalen, maar het zou ook een sentimentskwestie kunnen zijn.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds de beursgang van ASR in juni 2016, hebben de verzekeraars het best aardig gedaan. Alle drie de aandelen hebben beduidend beter gepresteerd dan de AEX. ASR is meer dan verdubbeld, en dan hebben we de afgelopen paar weken zelfs meegenomen in de grafiek.

Marktoverzicht

De AEX daalt 1,0% en presteert in lijn met de DAX (-1,1%) en CAC (0,9%). De Italiaanse beurs (-0,6%) is de outperformer van de dag.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-1,0%) moeten weer een stapje terug doen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,134 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,40%) en Duitse tienjaarsrente (0,26%) dalen één basispunt.

Goud (-0,3%) maakt een pas op de plaats

Bitcoin (-0,5%) doet het rustig aan.

Damrak

ASR (-2,2%) wordt op de verkooplijst van KBC gezet, maar staat nog altijd op de kooplijst van ING. Het is aan u welke analistenbureau het bij het rechte eind heeft.

Cyclische aandelen zoals Randstad (-2,8%) en ArcelorMittal (-2,5%) moeten weer een flinke stap terug doen.

De defensieve haven doen het niet veel beter, want we zien Royal Dutch Shell 1,6% dalen. Heineken (+0,2%) blijft wel goed liggen.

Voor de rest dalen de Nederlandse hoofdfondsen in lijn met de markt.

PostNL (+1,5%) herstelt wat van de megaklap van gisteren. Bpost (-2,7%) blijft een drama. Morgen gaat de Belgische post- en pakketbezorger ex-dividend: €1,06.

Adyen (-3,3%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

Air France (+1,7%) behoort tot de opvallende stijgers van het Damrak.

Wereldhave (-2,1%) tikt op €27,78 weer een nieuwe year low aan. We moeten even terug in de tijd willen we deze lage koers op het bord zien.

Basic-Fit (-3,2%) heeft nog last van het verkoopadvies van The Royal Bank of Canada dat de sportschoolketen gisteren om de oren kreeg geslingerd.

Witte raaf onder de small cap fondsen is Wessanen met een plus van 2,5%.

Adviezen

ASR: naar verkopen van houden en naar €37 van €39 - KBC

ASR: naar €47 van €45,50 en kopen - ING

ING: naar houden van kopen en naar €14 van €17,50 - Oddo & Cie

KPN: naar €3,15 van €3 en kopen - UBS

Relx: naar kopen van houden en naar €20,05 van €20 - Deutsche Bank

Bekijk alles op IEXONE: