Beleggers vragen zich af waar die decemberrally blijft Aandelen, Beurs vandaag

Ondanks een rode oktober en november, blijven beleggers er vertrouwen in hebben dat december een goede maand wordt. Maar liefst 60% gelooft dat de AEX de komende maand gaat stijgen. Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van december. Heeft u hem gezien, de nieuwe look van onze IEX Bull/Bear Enquête? Nu als handige pop-up in onze eigen site. Deze maand hebben 1259 beleggers onze vragenlijst ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank! Voor het komend half jaar denkt 46% dat de AEX gaat stijgen. De economische verwachtingen blijven ook nipt positief voor de komende drie maanden, maar bij de aandelenmarkten op lange termijn is het aantal positieve beleggers minder dan de helft. Bull/Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is een punt gestegen, van 53,5 naar 53,6. Het blijft daarbij op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Beleggers zijn wat positiever geworden, maar veel is het niet.

Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor november is als volgt (tussen haakjes de score voor oktober): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 11% (was 6%)

Optimistisch: 43% (was 44,9%)

Neutraal: 27% (was 34,5%)

Pessimistisch: 14% (was 12,8%)

Zeer pessimistisch: 5% (was 1,8%)





Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 10% (was 8,4%)

Optimistisch: 39% (was 37,9%)

Neutraal: 29% (was 30,5%)

Pessimistisch: 18% (was 20,2%)

Zeer pessimistisch: 4% (was 3%)





AEX komende zes maanden Omhoog: 46% (was 55,3%)

Neutraal: 36% (was 25,8%)

Omlaag: 18% (was 18,9%) AEX komende maand Omhoog: 60% (was 56,7%)

Neutraal:24 % (was 23,6%)

Omlaag: 16% (was 19,8%)

Aandelenkeuzes december Weinig beweging bij de aandelenkeuzes van december. ASML staat nog steeds bovenaan bij de toppers, en Altice bij de floppers. Net als vorige maand maakt ING weer een sprongetje. Eerst van de toppers naar de floppers, nu weer van de floppers naar de toppers. Royal Dutch Shell is verdwenen bij de toppers, en met die dalende olieprijzen is dat ook niet gek. Biotech-favoriet Galapagos is daarvoor in de plaats gekomen en Aegon heeft in de laatste maand zijn exit gemaakt voor Ahold. Ja, met al die kerstboodschappen moet dat toch wel goed komen. KPN is uit de floppers ontsnapt, nadat Unibail-Rodamco zich een weg naar binnen heeft geslagen met de sloophamer. Randstand en Signify blijven trouw staan. Toppers december Stemmen Floppers december Stemmen ASML +129 Altice Europe -120 Galapagos +71 Unibail-Rodamco -45 ING +60 Randstad -39 Ahold +53 Signify -38

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.