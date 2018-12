Het optimisme van de experts in de afgelopen maand november heeft zich uitbetaald, maar het is wel minimaal: de AEX is 0,1% gestegen. Dat is nog geen heel AEX-punt. Er was wel wat dividend uitbetaald. De total return index is 0,5% gestegen.

"Voor de komende maand blijft men enthousiast", zegt Van Zeijl. "Maar liefst 54% verwacht een stijging in december, zo'n 26% verwacht een daling." Dat blijkt uit de expertenquête van Corné van Zeijl.

December

"Het is natuurlijk december en dat is historisch gezien een goede maand om in aandelen te zitten. Dat argument werd ook door diverse experts genoemd. Echter, veel zal afhangen van de politici: de handelsbesprekingen en de Brexit stemming zullen doorslaggevend zijn. Voorspellen, het blijft moeilijk!"

Voorspelling december optimistisch 53,9% neutraal 19,7% pessimistisch 26,3% per saldo 27,6%



Terughoudend voor de lange termijn

Net als vorige maand, blijven de experts op de wat langer termijn erg terughoudend. Er zijn meer pessimisten dan optimisten. Daarmee is het de achtste maand op rij dat deze ratio onder nul staat.

Voorspelling halfjaar optimistisch 27,6% neutraal 43,4% pessimistisch 28,9% per saldo -1,3%



"Dat uiteenlopen van de korte- en de lange-termijnverwachtingen is best opmerkelijk. Meestal lopen deze met elkaar op, met de lange termijn meestal wat hoger. Onder het mom op lange termijn komt alles goed. Nu dus niet."

"Het geeft aan dan de meeste experts denken dat de beurs nu wel even omhoog kan, maar dat een eventuele herstel geen lang leven beschoren zal zijn."

Zie de grafiek hieronder. Donkerblauw zijn de antwoorden voor de lange termijn en lichtgroen is het kortetermijngemiddelde.



Waarom daalt olie zo hard?

Deze maand gaat de speciale vraag over de oorzaak van de extreme daling van de olieprijs. We vroegen wat de belangrijkste oorzaak van deze extreme daling is geweest. In 2 maanden tijd staat de olieprijs maar liefst 28% lager.



De experts konden kiezen uit:

De afbouw van de speculatieve posities van traders

De extra productie van Saoedi-Arabië omdat Trump de Saoedische prins niet vervolgt

De scherpe terugval van de verwachtingen voor de wereldwijde economische groei

Het verwachte extra olie-aanbod door de aanleg van extra pijpleidingen in de US

Ongetwijfeld hebben alle vier de factoren een bijdrage geleverd. Veel profs gaven dat ook aan, maar toch kwam er één uit als allerbelangrijkste: de scherpe terugval van de wereldwijde economische verwachtingen. 40% koos deze optie. De overige drie opties lagen allen rond de 20%.



Slechte maand voor aandelenkeuzes

Het was geen beste maand voor de aandelenkeuzes. De favoriete aandelen daalden met 1,8%, terwijl de aandelen zouden moeten dalen juist met 2,1% omhoog gingen.

Opmerkelijk was de stijging van Signify. Dit aandeel steeg onder andere door de interesse in Osram. Beleggers denken dat andere private equity-partijen dan wellicht ook Signify in het oog gaan krijgen.

Altice liet zowaar eens een stijging zien. Het grootste gedeelte van de underperformance in november kwam door de eindspurt van het aandeel op de laatste dag. De dag ervoor stond Altice nog op -12,2%, maar het eindigde met een plus van 1,5%.

Toppers november Stemmen Rendement Floppers november Stemmen Rendement ASML +10 -1,2% Altice -14 +1,5% ING +9 +1,9% Unilever -8 +3,1% DSM +4 +1,1% Gemalto -3 +0,4% ArcelorMittal +3 -2,2% Signify -2 +7,8% Vopak -2 -3,5% ABN Amro -2 +3,8% Heineken -2 +1,5% Gemiddeld -1,8% Gemiddeld +2,1% AEX -5,6%

Vrijwel dezelfde keuzes

Voor de decembermaand verschijnen dezelfde namen aan de horizon. Opnieuw staan ASML en ING bovenaan bij de favorieten. Ook bij de flopaandelen zien we een aantal oude bekenden. Altice wederom op plek 1, maar wel met aanzienlijk minder stemmen.

Toppers december Stemmen Floppers december Stemmen ASML +14 Altice -7 ING +5 Gemalto, Randstad -4 DSM +3 Reed Elsevier -3 Heineken, Galapagos +2



Er deden deze maand 75 experts aan de enquête mee.