Liveblog: 'Snel' rendement

Update 09:30 uur: Snel rendement

Het. Staat. Er. Echt. Nee, FD, dit is geen gedurfd, maar een hoogrisico of zelfs volkomen bezopen beleggingsadvies. Want hoeveel mensen zijn hier ooit wel niet ten gronde aan gegaan, omdat ze dachten dát? We hebben zeven vette jaren op de beurs gehad (? en meteen gaan alle remmen weer los, zo lijkt het wel.

En straks beurs, banken, adviseurs, speculanten, graaiers, Goldman Sachs, Bilderberg en neo-liberalen weer de schuld geven als er pas steun op nul is en het dringen op de bietenbrug is.

Hier vindt u het hele verhaal, maar er staat verder niet zoveel in. Staatssecretaris Menno Snel zegt niks omdat de zaak onder rechter is en verder fakkelen wat beursmensen hem af.

Fiscus acht AEX-aandelen en vastgoed opeens veilige beleggingen in box 3: https://t.co/WhfeH7Thie — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 5 december 2018

En zoals altijd reageert Mr. Market weer op geheel eigen wijze: