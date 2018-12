Voetballers scoren in de Turbocompetitie Overig

Rood is de kleur van de rendementen, de afgelopen maanden in de Turbocompetitie. De mannen en de vrouwen zijn de verliezen van vorige maand ongeveer 0,5% ingelopen, maar de verliezen blijven groot met 5,56% voor de dames en zelfs 5,95% voor de heren. De volatiliteit maakt het spel er niet makkelijker op, wel spannender. Met zulke sterk fluctuerende koersen is niets meer een safe bet. Voetballers in het groen Het gras is altijd groener bij de buren, zeggen ze. In het geval van het voetbalveld is dat zeker het geval. Met maar liefst +5,41% zijn de voetballers een van de weinige categorieën die nog wat rendement scoren. Ze worden gevolgd door de zeilers en surfers, die op -3,54% staan. In de andere categorieën staan Kia-rijders op een mager plusje van 0,98% en doen PVV-stemmers het toch ergens goed blijkbaar, want ze staan op +3,62%. Een behoorlijk teleurstellend resultaat dus, maar wie weet eindigen we nog met een decemberrally. Daar zijn de jonge beleggers in ieder geval beter voor gepositioneerd dan de oude. De leeftijdscategorieën 20-25 jaar en 15-20 jaar staan nipt in de plus, met +0,60% en +0,01%. Maandwinnaar november De beste deelnemer van afgelopen maand was deelnemer Coby. Zij wist in november het hoogste rendement te realiseren en wint daarmee de maandprijs: een iPad. Van harte! Wilt u ook maandelijks kans maken op een iPad? Dat kan als u meedoet met de Turbocompetitie.

