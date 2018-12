TA: Sint zoekt trend

De aandelenbeurzen in New York

Zakten dinsdag door Trump, toch nog een hork



Vooral de bankaandelen sprongen in het oog.

Financials hielden het niet droog



De Dow daalde wel tot 3%

Naar de onderkant van de zijwaartse trend





Op steun 23.997,21 ligt pas een eerste houvast

Die nu mogelijk wordt afgetast



Ook Nasdaq 100 geeft een zijwaartse beweging weer

Niet omhoog of omlaag, wel op en neer





Beleggers vrezen de ontwikkeling van rente

Wat gaat de Fed doen, met die procenten

Wat komt er dit jaar in belegger's schoen

Worden het tranen of wordt het poen

Sint kiest graag voor dividend

Maar houdt ook van een mooie trend



Kruipen beurzen eindelijk uit het Slop?

Na de jaarlijkse G20Top



Ook de AEX is even de weg kwijt

Maandag omhoog en dinsdag weer onderuit





Beleggers twijfelen, moeten ze instappen

Of juist belangen afkappen



Want er is nu minder vertrouwen

Om weer volledig posities op te bouwen



Nu Trump en Xi Jinping

Besloten tot een nieuwe onderhandeling



Worden importheffingen voorlopig uitgesteld

Hopelijk dat de rally zich versnelt



Want de Amerikaanse president

Eerst nog verantwoordelijk voor de Uptrend



En voor de stijgingen op Wall Street

Kreeg recent de Zwarte Piet



Toen hij sprak over importheffingen

Om China tot betere afspraken te dwingen



Daardoor zakten de beurzen tot wel 15 procent

En braken de meeste uit hun opwaartse trend



Het ligt niet alleen aan Trump hoor

Maar conflicten komen nu wel heel vaak voor



Moppert Donald op Poetin?

Direct staan de koersen weer in de min



Gedoe over de Krim?

Beurzen beëindigen hun klim



Ook de moord op de Saoedische journalist

Waarover het oordeel nog niet is beslist



Kan zorgen voor een omslag in sentiment

En het begin van een neerwaartse trend



Sint volgt onze vaderlandse AEX

Die doet al een tijdje helemaal niks



Beleggers zijn geschrokken van al dat venijn

Die denken ‘ik ga ff lekker naar de zijlijn’



En maken hun portefeuille tijdelijk liquide

Voor het moment is dat wel zo solide



Technisch ligt de beurs als een natte lap

Met rendementen als slappe drab



Rond 534 ligt een eerste weerstand

Waar de beurs maandag bijna was aanbeland



Maar beleggers hielden een verdere opmars tegen

Dus is de AEX er ook nu niet bovenuit gestegen



Pas indien die horde is genomen

Kan de beurs verder opstomen



Dan zit wellicht een eindejaarsrally er weer in

En eindigt 2018 niet meer in de min



Sint krijgt soms hoofdpijn

Van al dat gedoe en die ongein



Komop wereldleiders, doe eens normaal

Voor je het weet is het fataal



En slaat de vlam in de pan

Daar heeft echt niemand wat an



Pak samen eens een biertje, mag ook twee

Of anders een lekker kop Chinese thee



Ff chillen, dat haalt de kou uit de lucht

Dat is wat de Sint nu verzucht



Neem maar aan van Sint en Roetveeg Piet:

Wees aardig voor elkander, anders redt je het niet

