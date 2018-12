Slot: Gekke bewegingen

De AEX (-0,1%) heeft het per saldo nog niet zo gek gedaan vandaag. Zeker in vergelijking met de overige Europese beurzen. De Duitsers (-1,1%) en Fransen (-0,8%) doen het beduidend slechter.

Het zijn de zwaargewichten Unilever (+1,1%) en Royal Dutch Shell (+0,0%) die goed stand weten te houden. Ook ASML doet het met een min van 0,6% niet slecht. Met name de cyclische namen zoals ArcelorMittal (-1,8%) en Aalberts (-2,3%) hebben het zwaar op een dag als vandaag.

Wat vooral opvalt zijn de heftige bewegingen binnen de midcapindex. We zien aandelen zonder duidelijke aanleiding meer dan 3% dalen. Air France-KLM (-6,0%) is zo'n voorbeeld. Dat Philipe Evain niet herkozen is als voorzitter van de Franse pilotenvakbond kan hier toch niets mee te maken hebben. Of ben ik nou gek?

Bouwers aan puin

BAM (-2,6%) maakte vanochtend bekend dat het een opdracht binnen heeft gehaald voor de bouw van een ondergronds metrostation in München. Hier hield het niet mee op, want de bouwer mag in Amstelveen 300 woningen ontwikkelen.

Beleggers worden hiermee niet opgevrolijkt en zetten het aandeel fors lager. Hetzelfde geldt voor Heijmans (-4,0%) en VolkerWessels (-1,3%) die de laatste tijd helemaal uit de gratie zijn.



Sinds de beursgang van VolkerWessels eind mei 2017 hebben de bouwers het niet al te best gedaan op de beurs. De enige uitzondering is Heijmans dat zo'n 20% is gestegen in deze periode. We mogen echter niet vergeten dat het aandeel de jaren daarvoor helemaal door het putje ging.

Rentes

Van een absolute risk-off in renteland is geen sprake, maar de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt wederom 3 basispunten. Als dit zo doorgaat, mogen beleggers binnenkort weer gaan betalen als zij geld willen uitlenen aan de Nederlandse staat.

Brede markt

De AEX daalt 0,1%, maar is wel de beste beurs van de dag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,2% omhoog en noteert 15,5 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal zo'n 1,0% in de min.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,135 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,42%) en Duitse rente (0,27%) dalen drie a vier basispunten. Dit zijn forse bewegingen.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (+0,3%) hebben de winsten niet weten vast te houden.

Goud (+0,6%) doet het vandaag uitstekend.

Bitcoin stijgt 2,2% maar weet die dekselse $4000-grens maar niet te doorbreken.

Het Damrak

ASR (-2,8%) weet zich niet te onttrekken aan het slechte sentiment. De verzekeraar neemt branchegenoot Loyalis over voor €450 miljoen.

U had vandaag volledig belegd moeten zitten in voedingsaandelen. Heineken (+2,2%), Ahold (+1,5%) en Unilever (+1,1%) zijn de stijgers van de dag.

Eigenlijk is dit Altice (+3,1%), maar die maakt weleens vaker gekke sprongen.

PostNL (-8,1%) wordt eventjes bij het grof vuil gezet. Bpost (-23,1%) kwam met een vieze omzetwaarschuwing op de proppen. In mijn fondsenrondje leest u hier meer over.

ASMI (-3,4%) en Besi (-3,5%) hebben last van de omzetwaarschuwing van branchegenoot Cirrus Logic.

Vastgoed ligt wederom zeer bedroevend slecht. Eurocommercial Properties (-2,7%), Unibail Rodamco (-1,2%), Wereldhave (-1,2%) en Vastned (-0,9%) zijn hiervan het voorbeeld. Het gekke WDP stijgt daarentegen 1,2%. Leuk voor de TA-portefeuille.

TomTom (+1,4%) is de laatste tijd niet kapot te krijgen.

Basic-Fit (-2,2%) werd op de verkooplijst van Royal Bank of Canada gezet.

Opvallende stijger is Binck met een plus van 5,3%. Belangrijk nieuws komen we echter niet tegen.

Let op! de Amerikaanse beurzen zijn morgen gesloten in verband met het overlijden van ex-president Bush senior.

Adviezen

Basic-Fit: starten met verkopen en €26 - Royal Bank of Canada

