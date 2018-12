Fondsenrondje: Outperformer

Op een dag zonder al teveel bedrijfsnieuws houdt de AEX (-0,2%) het verlies aardig binnen de perken. Hiermee doen we het in Amsterdam aanmerkelijk beter dan de overige Europese indices.

Het zijn de defensieve havens zoals Royal Dutch Shell (+0,4%) en Unilever (+0,3%) die de Nederlandse hoofdfondsenindex de weg wijzen. De uitslagen naar beneden vallen overigens ook behoorlijk mee, zo is de grootste daler ArcelorMittal met een verlies van 2,1%.

Opvallend dat ASML slechts 0,5% in het rood noteert. Branchegenoot Cirrus Logic, dat grotendeels afhankelijk is van Apple, kwam met een flinke omzetwaarschuwing op de proppen. Besi (-3,0%) en ASMI (-2,2%) worden wel door beleggers in de verkoop gezet.

Bpost

Op de Belgische beurs valt er vandaag genoeg te beleven. Het aandeel BPost (-21,0%) wordt door beleggers massaal in de kliko gegooid. Gisteren nabeurs kwam de postbezorger met het bericht dat 2019 een uitdagend jaar gaat worden. Dan weten we genoeg.

Topman Koen van Gerven heeft met de aankoop van het Amerikaanse Radial een kat in de zak gekocht en dat gaat duidelijk ten koste van de winst van het bedrijf. Het geduld van de analisten van KBC is op, waardoor zij het aandeel van de kooplijst haalde. PostNL (-4,7%) gaat hierdoor ook naar beneden.



In deze grafiek lijkt het er nog op dat aandeelhouders quitte hebben gespeeld sinds de beursgang in juni 2013, maar de daling van vandaag mag nog even meegerekend worden. Dat betekent dat de beleggers van het eerste uur zo'n 20% zijn kwijtgeraakt in een stijgende markt. Zelfs PostNL (want zo geweldig gaat het daar ook niet) deed het in diezelfde periode nog beter.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,2%, maar presteert aanmerkelijk minder slecht dan de Duitsers (-0,8%) en Fransen (-0,7%).

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,7%) gaan verder omhoog.

De euro stijgt 0,5% en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,43%) en Duitse tienjaarsrente (0,28%) dalen twee basispunten.

Goud (+0,8%) profiteert van de zwakkere dollar.

Bitcoin (+3,1%) staat weer boven de $4000.

Damrak

ASR (-1,4%) neemt haar Nederlandse branchegenoot Loyalis over. De overnamesom bedraagt €450 miljoen. Topman Jos Baeten gaf overigens aan nog steeds geïnteresseerd te zijn in Vivat.

Heineken (+0,9%) maakt het verlies van gisteren voor een deel goed.

ArcelorMittal (-2,1%) was 24 uur geleden nog zeer gewild, maar staat nu weer bovenaan het rijtje verliezers.

Vastgoedbeleggers kunnen de komende tijd beter niet op hun scherm kijken. Niemand lijkt het spul nog te willen hebben.

Air France-KLM (-5,0%) heeft net als gisteren last van de stijgende olieprijs.

TomTom (+1,7%) stijgt gestaag. Dikke kans dat de Telematics-divisie dan eindelijk wordt verkocht. Aan de andere kant komt het Nederlandse navigatiebedrijf wel vaker met negatieve verrassingen. Nu maar hopen dat het dit keer niet het geval is.

Basic-Fit (-5,1%) wordt op de verkooplijst van de Royal Bank of Canada gezet. Het koersdoel van €26 is binnen een dag bereikt.

Binck stijgt 5,1% op 209.000 stukken. Dit betekent dat er binnen twee uur al ruim een dagvolume doorheen is gegaan.

Adviezen

Basic-Fit: starten met verkopen en €26 - Royal Bank of Canada

