Liveblog: Vréémde beurs?

Update 17:15 uuur: Vréémde beurs?

Je houdt vooral de aandelen waar je als prof niet om wordt ontslagen.

Vul ze maar in: Heineken, Unilever, Royal Dutch Shell, Ahold Delhaize, Wolters Kluwer et cetera. Dit fraaie regeltje is van een vriendje in de markt met wie ik over de beurs zit te chatten. Dit viel ons op vandaag en is eigenlijk al een langere trend. U ziet de AEX en u haalt uw schouders op. AEX nul komma nog wat.

Niks bijzonder vandaag, denkt u. Niet dus. Als u onderliggend kijkt, dan lijkt het wel alsof op de vloer gele hesjes gewelddadig huishouden. Nu klagen handelaren altijd, maar ik hoor ze er tegenwoordig ook over dat er dan nog wel volatiltieit is, maar geen volume. En de koersen gaan natuurlijk de verkeerde kant uit.

Deze is van vanmiddag, het is mij even niet om de exacte, actuele koersen te doen, maar om de verschillen. De AScX zit er precies tussen in, zal ik maar zeggen.

Het beeld is duidelijk. Ik weet niet hoeveel, maar tientallen Amsterdamse aandelen zitten al (bijna) een (jaar) in ee bearmarket en kunnen weinig goeds meer doen. Ook al lopen marktbreed de omzet- en winstverwachtingen nog amper terug. Bang voor erger? Kan. Een winstdip is tenslotte meestal eerder -30% dan -10%.

Het gaat vooral om de cyclische aandelen, (ADHD-)fondsen met issues en alles met hoge schulden. Te veel om op te noemen. Klaagde iedereen tien jaar over dure aandelen, u kunt nu het halve Damrak voor minder dan tien keer de verwachte winst kopen. Dat doet u niet, u verkoopt ze en koopt er dure fondsen voor terug.

Zeg ik daar koopjes? Dat weten we pas achteraf. Niettemin lijkt er een vlucht te zijn in veilige aandelen en - een markt verderop - in veilige AAA-aandelen. Kortom, de beurs wil recessieproof 2019 in?

Update 13:30 uur: Apple

Is er dan niemand die het aaandeel op sell durft te zetten, vraagt u zich misschien af. Is dat dan eventueel nu nog verstandig, is dan de volgende vraag.

Dit is wat ik bedoel. Dit geldt voor alle techs en zoveel meer aandelen. Het is wat mij betreft nu hét thema op de markten: heeft de beurs overdreven en zijn er koopjes te halen, of prijzen we erger in, ofwel toekomstige winst- en omzetdalingen? Antwoord krijgt u zoals altijd helaas pas pas achteraf.

Update 12:00 uur: Binck?

Moet u eens bij de historische koersen kijken: of Binck beweegt heel hard, of niet, lijkt het wel met enige overdrijving. Vandaag is het zelfs speren geblazen op aardig volume. Omhoog nog wel. Er is geen nieuws en voor zover ik weet ook geen gerucht. Of heeft de grafiek het geheim, gaatje vullen? Da's dan bijna klaar.

Update 11:30 uur: ASR

Geen Vivat, maar Loyalis? Vinger opsteken wie van u zich vanochtend ook in de koffie verslikte. Tom van KBC vatte denk ik onmiddelijk na het nieuws onze gedachten samen.

Nou Tom, als het aan de CEO ligt, is die optie zeker nog niet van tafel. Hij herhaalt op BNR dat ASR er serieus naar kijkt als Vivat officieel te koop komt te staan en zegt verder:

Eén van de redenen waarom we deze transactie met een korte bankfinanciering doen, is dat we alle financiële ruimte willen om ook nog naar andere zaken te kijken.

Het e-woord (emissie dus) laat hij uiteraard niet vallen, maar Vivat - met een geschatte waarde van €1,4 à €1,8 miljard euro - is een flinke hap voor ASR. Dat is zelf op de beurs €5 miljard waard en Aegon het dubbele. NN is weer €2 miljard meer waard om maar meteen alle onderlinge verhoudingen weer te geven.

De koers van ASR staat nu duidelijk in de min. Misschien dat de markt er niet geheel gerust in is dat én Loyalis én eventueel Vivat overnemen zonder extra kapitaal kan.

Aan ambities geen gebrek bij ASR, zoveel is duidelijk. Is het bedrijf niet een beetje overambitieus aan het worden denkt u misschien in het licht van het nog maar zo korte, maar zo zo succesvolle beursbestaan van ASR? Hoogmoed, de beurs kent er veel te veel voorbeelden van, ofwel zo gek is die gedachte niet.

Even tussendoor, omdat ze alle vier zulke prachtige dividendrendementen doen, geef ik u ook nog de herbelegde grafiek. Zelfs na slechts 2,5 jaar scheelt dat al een slok op een borrel.

Mochten Baeten en de zijnen al te enthousiast zijn, dan zijn er twee sloten op de deur. DNB rekent om te beginnen mee. En is streng. De minister van Financiën wil vast ook zo veel mogelijk zekerheid, na de afgang om Vivat aan het Chinese Anbang te verkopen. Dat moet het nu met hangende pootjes weer afstoten.

Blijf F5'en, als het goed is komt Nico zo met de ASR sommen op deze site.

Update 10:30 uur: Basic-Fit

Vandaar die dikke daling?

Basic-Fit: start met underperform en €16 - RBC

Hier hebt u alle adviezen voor het aandeel.

Update 09:30 uur: Ease2Pay

Wat een absurde grafiek is dit zeg, zelden vertoond. Wel een fraaie gapfill, ook zelden vertoond, al was het maar voor even :-)

Het bescheiden Ease2Pay (marktwaarde €15 miljoen doet dus een claimemissie van €1,5 miljoen. Voorheen is dit - mag ik het zo noemen? - tanken en parkeren-app bedrijf bekend als Docdata. U zie haarfijn aan de grafiek hoe waardescheppend naams- en logoverandering zijn :-) Het bedrijf is wel verlieslatend.

Deze emissie is natuurlijk niet voor iedereen, omdat het zo'n klein aandeel is. En er lopen ook nog eens handige jongens rond.

Dat had Allard Jakobs toch goed in de smiezen @ArendJanKamp, hij was alleen wat vroeg in januari...

Vandaag:

Update 09:00 uur: Chipmalaise

Geen goed nieuws ook voor ASML, ASMI en Besi? De eerste opent hoger, de AMX-chippers een procent in de min.

Hier het bericht van gistereavond, de koersval valt mij nog mee gelet op de aard van de verlaging, Zo'n hele grote verrassing is het niet? De koersen van chippers en technologie-aandelen zijn dit najaar aardig vooruitgelopen op mindere tijden. Zo verloor Cirrus Logic dit jaar 30% vanaf de top en dat was zelfs -37%.

Intussen mag u zich afvragen of de koersen wellicht weer eens wat wiebeliger zijn dan de omzetten.