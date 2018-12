Liveblog: Chipmalaise en Ease2Pay

Update 10:30 uur: Basic-Fit

Vandaar die dikke daling?

Basic-Fit: start met underperform en €16 - RBC

Update 09:30 uur: Ease2Pay

Wat een absurde grafiek is dit zeg, zelden vertoond. Wel een fraaie gapfill, ook zelden vertoond, al was het maar voor even :-)

Het bescheiden Ease2Pay (marktwaarde €15 miljoen doet dus een claimemissie van €1,5 miljoen. Voorheen is dit - mag ik het zo noemen? - tanken en parkeren-app bedrijf bekend als Docdata. U zie haarfijn aan de grafiek hoe waardescheppend naams- en logoverandering zijn :-) Het bedrijf is wel verlieslatend.

Deze emissie is natuurlijk niet voor iedereen, omdat het zo'n klein aandeel is. En er lopen ook nog eens handige jongens rond.

Dat had Allard Jakobs toch goed in de smiezen @ArendJanKamp, hij was alleen wat vroeg in januari...

Vandaag:

"Aandelenemissie door Ease2pay"https://t.co/20U5Ht0QA8 pic.twitter.com/bdRpfvpLG5 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 december 2018

Update 09:00 uur: Chipmalaise

Geen goed nieuws ook voor ASML, ASMI en Besi? De eerste opent hoger, de AMX-chippers een procent in de min.

Nog een Apple leverancier, Cirrus Logic, die zijn Q4 omzet verwachtingen flink naar beneden schroef vanwege minder orders. -16% van 380 mln naar 320 mln. Cirrus is voor 80% van haar omzet afhankelijk van Apple. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 4 december 2018

Hier het bericht van gistereavond, de koersval valt mij nog mee gelet op de aard van de verlaging, Zo'n hele grote verrassing is het niet? De koersen van chippers en technologie-aandelen zijn dit najaar aardig vooruitgelopen op mindere tijden. Zo verloor Cirrus Logic dit jaar 30% vanaf de top en dat was zelfs -37%.

Intussen mag u zich afvragen of de koersen wellicht weer eens wat wiebeliger zijn dan de omzetten.