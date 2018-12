Fondsenrondje: Knallen!

De bulls zijn weer helemaal terug en de trigger is natuurlijk de wapenstilstand in het handelsconflict tussen de VS en China. President Xi Jinping en Donald Trump hebben afgesproken de komende drie jaar geen nieuwe handelstarieven in te voeren.

Het resultaat is dat vrijwel alle aandelen er vandoor gaan vandaag. Voor velen zal het geen verrassing zijn dat met name de cyclische namen niet te stoppen zijn. Binnen de AEX is ArcelorMittal de absolute uitblinker met een plus van 8,0%.

ASML (+3,8%) is dan weer het aandeel dat de Nederlandse hoofdfondsenindex tot grote hoogtes weet te stuwen. De chipper heeft een weging van 12,9%, waardoor het bedrijf de AEX zelfstandig 0,5% omhoog duwt. ING (+2,8%) en het van de hogere olieprijs profiterende Royal Dutch Shell (+2,6%) doen het ook erg goed.

Om 16:00 uur komt overigens nog de ISM manufacturing index over de maand november uit in de Verenigde Staten. Deze PMI geeft een beeld over hoe de bedrijvigheid in de industrie eruit ziet. Economen verwachten een cijfer van 58,0, wat expansie betekent.

Aperam

De grootste winnaar op het Damrak is het kleine broertje van ArcelorMittal, genaamd Aperam (+8,2%). Dit jaar heeft het bedrijf door de fors lagere grondstofprijzen een paar flinke tikken gekregen op de beurs.

Ook angst voor een recessie en de problemen in Brazilië hebben ervoor gezorgd dat het aandeel binnen krap twee maanden tijd zo'n 30% aan waarde is kwijtgeraakt. Year to date staat er een min van zo'n 37% op de borden. Absoluut geen klein bier dus.



Begin 2011 splitste Aperam zich af van ArcelorMittal en wat opvalt is dat de kleine broer het sindsdien aanmerkelijk minder slecht heeft gedaan dan de staalgigant. Echter, ook Aperam heeft niet of nauwelijks kunnen profiteren van het herstel op de financiële markten, want inclusief dividend is het rendement bedroevend.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 1,8%, maar blijft wel wat achter op de overige Europese beurzen. De CAC (+1,9%) en DAX (+2,6%) doen het beduidend beter vandaag.

Olie: WTI (+4,5%) en Brent (+4,1%) spuiten omhoog. Qatar verlaat trouwens de OPEC, omdat het ruzie heeft met Saoudi-Arabië.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,46%) en Duitse tienjaarsrente (0,32%) lopen slechts één basispuntje op. Dit mogen we wel verrassend noemen.

Goud (+0,8%) feest gezellig mee.

Zelfs bitcoin (+1,1%) gaat omhoog.

Damrak

Altice (+3,0%) doet het niet onaardig. Het aandeel is op de kooplijst gezet van Oddo & Cie.

Besi (+5,3%) trekt zich niets aan van de koersdoelverlaging van ING. Het aandeel gaat naar €28 van €31,80.

De defensieve havens moet u vandaag niet hebben. Ahold (+0,2%), Heineken (-0,5%) en Unilever (+0,1%) blijven behoorlijk achter. Op de lange termijn blijven het briljante aandelen natuurlijk.

Het lelijke eendje is Signify met vieze min van 5,4%. Het aandeel wordt op de verkooplijst van JPMorgan Cazenove gezet. Beleggers kiezen eieren voor hun geld.

Oliegerelateerde waarden zoals Fugro (+4,0%) en SBM Offshore (+4,5%) profiteren van de aantrekkende olieprijs. Brunel (+4,1%) mogen we ook in dit rijtje zetten, al is het een detacheerder.

Het omgekeerde geldt voor AirFrance-KLM (-3,0%) dat juist last heeft van de stijgende kerosineprijzen.

Basic-Fit (+3,4%) past haar abonnementen aan.

De Duitse autobouwers gaan als de brandweer vandaag en dit zijn belangrijke klanten van Kendrion (+6,2%).

Adviezen

Altice: naar kopen van houden en naar €3 van €2,50 - Oddo & Cie

Besi: naar €28 van €31,80 en kopen - ING

ASMI: naar €50 en kopen - ING

Signify: naar verkopen van houden en €21 - JPMorgan Cazenove

