BeursVandaag: Stoomboot!

Op het aandeel Fugro staat geen 33,50% short uit. Ik schreef het gisteren al in de comments bij de vooruitblik. Vandaag nog maar even in de herhaling ;De shortposities bij Fugro -boven en onder de meldingsgrens- zijn niet 33,50%,maar 1,87% lager. Dus 31,63%.Het verschil tussen Shortsell en de echte score ?Dat is de niet-meer-bestaande-shortpositie van Old Mutual Global Investors.Op Shortsell.nl staan beide shortposities nog in het overzicht.Old Mutual Global Investors met een shortpositie van 1,87%,en Merian Global Investors met een shortpositie van 1,49% :Echter, de werkelijkheid is anders. We pakken er een artikel bij van oktober dit jaar:Old Mutual Global Investors heet voortaan Merian Global Investors.En dat betekent dat we alleen nog kijken naar de shortpositie van Merian Global Investors.De oude shortpositie van Old Mutual Global Investors had al (lang) uit het overzicht gehaald moeten worden op de website van Shortsell.nl-overigens is deze vergissing van Shortsell niet beperkt tot het aandeel Fugro-