Alles gaat hard op de Amerikaans-Chinese handelsoorlogwapenstilstand om er meteen ook maar woordwaarde tegen aan te gooien:

- Truce

- Market relief

- Oil pact

- Japan’s "abnormal" move

- Australian house-price datahttps://t.co/Y1RjRlAXMI pic.twitter.com/OgSBJaNlCz — Bloomberg Markets (@markets) 3 december 2018

Twee akoorden voor de prijs van één zelfs dit weekend, olie stijgt helemaal als een malle. De olie-aandelen zijn het er zo vast mee eens. Quatar verlaat trouwens Opec.

Oil surges after Saudi Arabia and Russia agree to extend pact https://t.co/PkR3vi8vtJ — Bloomberg Markets (@markets) 3 december 2018

Nog meer goed nieuws: zowel de Japanse (52,2) als de Chinese (50,2) productie inkoopmanagersindex over november komen hoger uit dan verwacht. Tussen 09:00 en 10:30 uur volgen alle Europese landen (wij voorop), maar stelt u zich daar niet te veel van voor. Vanmiddag volgt de VS, dat nog op volle toeren draait.

Kijk aan, geniet er maar even van, want zo vaak komt het spul niet zo fraai voorbij. Alleen de dollar, obligaties en bitcoin dalen. Nu maar afwachten of het een suckerrally is, of het begin van echt een draai. Het ligt voor de hand dat vandaag cyclische en aangeslagen aandelen het beter doen dan defensief.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:43 Qatar verlaat oliekartel OPEC

07:22 Bedrijvigheid industrie China licht gestegen

07:09 Nikkei klimt na toenadering VS en China

06:52 Omzetstijging voor zakelijke dienstverlening

06:46 Qualcomm ziet overname NXP niet meer zitten

06:24 Shell verbindt beloningsbeleid aan CO2-doelen

02 dec Beursweek in teken van handel, brexit en olie

02 dec 'Duitsland denkt aan nieuwe stappen tegen VW'

02 dec 'T-Mobile/Tele 2 bijna gelijk aan Vodafone'

02 dec Xi staat open voor samengaan Qualcomm en NXP

02 dec VS en China sturen aan op handelsakkoord

01 dec Kemper kleiner in Alumexx

30 nov Wall Street sluit hoger

30 nov Unilever rondt aandeleninkoop af

30 nov 'Tesla produceert duizend Model 3's per dag'

Analistenadvies luidt als volgt en Signify kan wel eens achterblijven vandaag?

Signify: verlaagd naar underweight- JP Morgan

De AFM meldt deze shorts. Gisteren struikelde ik er nog over, bij Fugro staat 33,5% netto-short uit. Niet te filmen.

De agenda kent alleen inkoopmanagersindices. U ziet dat de consensus, vooral die voor het alweer stagnerende Italië, voor Europa niet overhoudt. Voor de VS is het verhaal heel anders en ik heb geen verwachting voor ons.

09:00 Nederland Nevi manufacturing PMI nov

09:15 Spanje manufacturing PMI nov 51,5

09:45 Italië manufacturing PMI nov 48,9

09:50 Frankrijk manufacturing PMI nov 50,7

09:55 Duitsland manufacturing PMI nov 51,6

10:00 EU manufacturing PMI nov 51,5

10:30 VK manufacturing PMI nov 52,0

16:00 VS bouwuitgaven okt 0,4% MoM

16:00 VS ISM manufacturing Index nov 58,0

En dan nog even dit

De details, let straks ook op de Duitse autobouwers en bijvoorbeeld Aalberts en TKH?

Trump says China has agreed to "reduce and remove" tariffs on American carshttps://t.co/5mixOjtW4F pic.twitter.com/jKd5yIIbi0 — Bloomberg Markets (@markets) 3 december 2018

Op de Albert Cuyp van de beurs ook al vrolijke koersen:

Soybeans lead gains in agriculture on U.S.-China trade truce https://t.co/9TEFwWPoRQ — Bloomberg Markets (@markets) 3 december 2018

Ook mijn dagelijkse boofschap, als de koersen dalen, maar de verwachtingen niet:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 15.6. This P/E ratio is below the 5-year average (16.4) but above the 10-year average (14.6). https://t.co/QBAl4JwPR3 pic.twitter.com/GJEwFqo2fw — FactSet (@FactSet) 2 december 2018

De S&P 500 is niet de enige:

Big bull calls for markets at year-end suddenly look less crazyhttps://t.co/FoFhRRn8Lj pic.twitter.com/qNhofYK9wB — Bloomberg Markets (@markets) 3 december 2018

Leesvoer voor beleggers in retail:

Amazon tests cashierless tech for stores with bigger spaces: WSJ https://t.co/s16Dh1PNOA pic.twitter.com/3Yy4AxqA8j — Reuters Top News (@Reuters) 2 december 2018

Ja en?

Apple unseats Amazon in this year's ranking of the top-managed U.S. companies https://t.co/26vxVI8gbO — The Wall Street Journal (@WSJ) 2 december 2018

Aldus IEA:

Driving electric cars won’t make a dent in global carbon emissions, and may even increase pollution levels https://t.co/9q5dlEJJwQ — Bloomberg (@business) 2 december 2018

Nu nog een machine die de hele dag voetbal voor u kijkt en het leven is af:

With this machine, 30 minutes of lying down is the same as 20,000 sit ups https://t.co/in1wexB0j5 — Bloomberg (@business) 2 december 2018

Mooi college. Vooral dat laatste zinnetje, typisch Buffett #zogewoongebleven:

Buffett on bubbles, during testimony to the Financial Crisis Inquiry Committee:



"You can get in a whole lot more trouble in investing with a sound premise than with a false premise." https://t.co/phnwYf4EM0 pic.twitter.com/IKmMJn0CQx — Morgan Housel (@morganhousel) 2 december 2018

Veel plezier en succes.