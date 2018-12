TA: Opluchtingsrally na G20-top

Het grootste struikelblok op de G20-top in Argentinië, was het sluimerende handelsconflict. Echter nu de G20-top de route van nieuwe onderhandelingen is opgegaan, krijgen de partijen ademruimte. Nu hierdoor de kou uit de lucht is, krijgen financiële markten ruimte om te herstellen.

Overigens geven Peking en Washington elk hun eigen draai aan de afspraken. Dit is niet ongebruikelijk, maar het geeft wel aan dat er nog knelpunten op tafel zullen komen. Dus is er nog een lange weg te gaan.

Voor de financiële markten is een belangrijke de-escalatie bereikt. De VS en China zullen tijdelijk afzien van nieuwe invoerheffingen, waardoor de beurzen weer opgelucht kunnen ademhalen. Aandelenbeurzen kunnen de komende tijd zelfs hun weerstandsniveaus kunnen opzoeken, mogelijk dat er zelfs opwaartse uitbraken kunnen plaatsvinden.

Persverklaring

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben op de G20-top in Argentinië besloten om de voor 1 januari geplande verhoging van de invoerheffingen niet in te voeren. Dat hebben beide partijen in een persverklaring naar buiten gebracht.

Voor de financiële markten is dit goed nieuws, want uit vrees voor een escalatie van de handelsoorlog waren de meeste aandelenbeurzen de afgelopen maanden zo’n 10 tot 15% gedaald.

Sinds de start van het handelsconflict verloor de Dow 9%, de S&P500 6,5%, terwijl de Nasdaq 100 9,5% verloor. De Duitse beurs daalde gedurende deze periode 15%, terwijl de AEX in de aflopen maanden 14% prijsgaf.

Onevenwichtige handelsstromen

China en de VS liggen al een tijdje met elkaar in de clinch over de onevenwichtige handelsstromen en kondigden enkele maanden geleden aan invoertarieven op elkaars goederen te heffen. Maar nu hebben beide partijen in Argentinië bevestigd de nieuwe verhoging van de invoerheffingen (naar 25 procent) voorlopig uit te stellen.

Verder kwamen de presidenten overeen om onmiddellijk onderhandelingen starten. Beide partijen spraken af om te trachten dit binnen negentig dagen af te ronden. Alleen indien er aan het einde van deze periode geen akkoord is bereikt, zal de heffing alsnog opgetrokken worden tot 25 procent.

Voor een technisch analist zijn deze uitkomsten uiteraard niet richtinggevend, veel belangrijker is hoe de markten er op zullen reageren. De beurzen zullen de laatste ontwikkelingen inprijzen, hieronder geef ik de mogelijke reacties aan.

Richting kiezen

Ten eerste is het van belang, zoals ik in mijn blog van vrijdag al had aangegeven, dat aandelen richting kiezen. Vooralsnog bewogen de meeste aandelenbeurzen in de afgelopen maanden neutraal, opvallend was dat niet één van de grotere markten vooruitlopend op de G20 Top richting heeft durven kiezen.

Onzekerheid uit de lucht

Ik heb als TA-er uiteraard geen kijk op de economische implicaties van de afspraken tussen Xi Jinping en Donald Trump. Wat ik wel zie is dat er nu iets meer duidelijkheid is, met andere woorden, de onzekerheid is uit de lucht. Hoewel de afloop van het handelsconflict nog geen gelopen race is, kunnen we wel vaststellen dat beleggers tijdelijk opgelucht kunnen ademhalen.

Mijn inschatting is dat de markten, hoewel aarzelend, de ruimte hebben om te herstellen en de komende tijd een aanval kunnen doen op hun weerstandsniveaus.

Toppenlijn

Op de zeer korte termijn lijkt de AEX te bodemen en begint een herstel naar de weerstand 533,91 kansrijk te worden. De AEX-index was recent goed opgevangen door de steun 506,05. De eerste mogelijke hogere bodem van medio november oogt wel hoopgevend.

Behoudende beleggers wachten met koopacties liever op een uitbraak boven de dalende toppenlijn, pas daarna zal er voor de langere termijn weer opwaarts potentieel vrijkomen richting 576,90 (gevormd op 27 juli).



Eindsprintje

Mogelijk komt het dit jaar dan toch nog goed en zit een eindsprintje in het vat. Vandaag kijk ik waar enkele beurzen heen kunnen, maar voor de AEX zit er (na een uitbraak) toch nog een rally naar 576,90 (top van 27 juli) aan te komen.

Zeker nu de RSI (onderste helft van de grafiek) weer hogere bodems vormt, is een opluchtingsrally mogelijk.



DAX wil hogerop

De Duitse beurs moet nog diverse hordes overwinnen. Thans lonkt de weerstand 11.689,96 (top van 2 november). Breekt de DAX hierboven dan kan de beurs naar 12.458,30 (gevormd op 21 september).



Wall Street van het infuus af

De Dow Jones index komt langzaam tot leven. Wall Street herstelt richting de horde rond 26.277,82 (top van 8 november). Vlak daarboven ligt de echte barrière op 26.951,81 (gevormd op 3 oktober).

Pas daarna kan Wall Street de rally hervatten. Het momentum (onderste helft van de grafiek) geeft bijna een positieve crossing, wat een koopsignaal zou opleveren.



Nasdaq 100 laat correctie varen

Nu de Nasdaq 100 index de correctieve fase verlaat, breekt de lucht wat open. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt.

Enkel boven weerstandszone 7.200-7.311,85 (top van 17 oktober) klaart het beeld op. Daarna kan de Nasdaq naar haar all time high rond 7.700,56 (top van 5 oktober). Ook hier zien we fraaie divergentie op de RSI, die bodemvorming aangeeft.