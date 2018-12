Klopt maar die zal zich pas binnen nu en twee een feit zijn. Als Draghi weg is.volgend jaar gaat de grote val beginnen.



Nu praten we over een correctie van 10% tot 20% tot oud en nieuw.



De moeder aller beurskrachs kont er zeker omdat de schulden wereldwijd vele malen hoger zijn dan in 2008.



Met de nieuwe wet geving van 2016 zijn enkel en alleen beleggers aansprakelijk voor de verliezen als een bank omvalt en gaan belasting betalers niet meer bijspringen. Dat betekend geen enkele bank is too big to fall meer. Systeem banken kunnen dus gewoon omvallen met alle gevolgen van dien. Een einde van het financieel systeem wat we in 2008/2009 vreesden zal dan realiteit zijn.



Dus goud en onroerend goederen.