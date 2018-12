Vooruitblik: Vol verwachtingen

Wapenstilstand. Is dit bullish, of hadden de markten meer verwacht? Hier leest u Bloomberg.

China, U.S. declare 90-day halt to new tariffs: White House https://t.co/IX2wOdfC7q — Reuters Top News (@Reuters) 2 december 2018

Nog meer nieuws van de G20, deze twee landen hopen denk ik de vrije olieval te stoppen.

Vladimir Putin says Russia and Saudi Arabia agreed to extend their agreement to manage the oil market together. https://t.co/yoH2ZghjdX — Bloomberg (@business) 2 december 2018

Want een vrije val is het zeker en die is zelfs goed zichtbaar in deze hele lange grafiek. Verhip, die hoef ik niet eens logaritmisch te zetten. Ziet u meteen dat u met olie en grondstoffen nooit vermogen opbouwt, het is alleen leuk voor prijsactie. Het spul betaalt dan ook niet jaarlijks dividend of rente.

Wij polderbewoners hebben echter wat anders aan ons hoofd deze week, Woensdag sinterklaas, wat moet u nou voor cadeautjes geven? Wat dacht u van een tracker op de AEX? Het is namelijk lang geleden dat die zo aantrekkelijk geprijsd voorbij kwam. Vergelijk alleen al het dividendrendement met onze rente.

Kassa, de AEX doet een whopping 3,7% dividendrendement momenteel. Verder ziet u de winst-, omzet- en dividendverwachtingen van de index wel afvlakken of toppen, terwijl de koers - zeker weten - mee gaat in de zak van sinterklaas naar Spanje. De koerswinstverhouding heb ik ook wel eens gekker gezien.

Dat onze rente hand in hand met de AEX daalt, kan er wel op wijzen dat het slimme geld verdere winst- en koersdaling van aandelen verwacht, maar dat is speculeren. En nog geen zekerheidje.

De VS laat hetzefde beeld zien. Na een record winstkwartaal lopen de verwachtingen terug. Bovendien hebben de dividendaandelen (2,43% dividendrendement) concurrentie van de veilige rente op de Treasury's (3,02%):

Er is één dikke maar bij dit alles: hoe bestendig zijn die (winst)verwachtingen? De economie loopt terug en eerlijk zeggen: wie gaat er niet uit van een recessie in 2019 of 2020 en een bearmarket? Om maar te zwijgen van de doemscenario's met weer een financiële crisis die natúúrlijk heul veul ergerder wordt dan de vorige.

Eerst de economie. Morgen en woensdag doen we het rondje inkoopmanagersindices over november, dat is het meest actuele kijkje onder de motorkap van de economie die de beurs kent. Dat ziet er niet goed uit. Die dingen dalen gestaag sinds januari en naderen vooral in China en EU het kritieke 50 (omslag)niveau.

Zie hier de eerste schattingen van een week geleden, de inkoopmanagersindices van de industrie. De VS draaien nog prima, maar de rest staat op een zoveeljaars laagtepunt.

VS: 55,4

EU: 51,5

China: 50,0

Japan: 51,8

Duitsland: 51,6

Frankrijk: 50,7

Zowel de Fed (kwartje verhoging) als de ECB (stopt met obligatie-aankopen) nemen deze maand een rentebesluit en komen met nieuwe economische ramingen. Het moet raar lopen, willen die naar boven worden bijgesteld. Laat ik het zo maar zeggen. IMF en OECD zijn ook al niet zo vrolijk.

Global economic growth is projected to be 3.7% for 2018, identical to the 2017 growth rate. The IMF and OECD expect global growth to slow in 2019 as a result of the negative impacts of tariffs. https://t.co/zbrwtawceb #investments #finance — FactSet (@FactSet) 29 november 2018

OK, als er economische stagnatie en misschien wel een recessie komt, ligt het voor de hand dat de omzet- en winstschattingen ook omlaag gaan. Maar hoeveel, dat is de grote vraag. En daar krijgen we pas in de loop van volgend jaar antwoord op. Dit is alles wat ik nu kan vinden:

69% of $SPX companies (68 of 99) have issued negative EPS guidance for Q4, which is slightly below the 5-year average of 70%. https://t.co/SHnzIzdqwH pic.twitter.com/hrAh4KahF5 — FactSet (@FactSet) 1 december 2018

Nu overdrijven we graag op de beurs en het is mijn eigen stille hoop dat als het zo ver komt, de koersen veel verder zakken dan de winsten en omzetten zeg maar rechtvaardigen. Dan zijn er na een dikke, dure bullmarket van negen jaar misschien weer koopjes te halen. Er is echter nog veel meer mogelijk.

Want tot dusverre bespreek ik zeg maar het basisscenario van recessie, dalende winsten en een bearmarket. Ik flap er gewoon nog een paar uit:

Eerst maar het ergste scenario, de krach der krachs en crisis der crises. Behalve goud en bitcoin dan, maar dat begrijpt u :-)

De koersen doen voor de show nog even -20% om er een officiéle bearmarket van te maken (die dan al sinds januari van dit jaar van kracht is!) en trekken dan weer aan in aanloop naar een nieuwe, opgaande economische cyclus

Ja, er komt een recessie en een bearmarket, maar de koersen dalen te hard in relatie tot de winsten, waardoor het lekker voordelig shoppen is

Ja, er komt een recessie en een bearmaket, maar de koersen dalen niet hard genoeg in relatie tot misschien tuimelende winsten, waardoor de beurs ook nog eens duurder wordt

Verder? Het bedrijfsleven is mean & lean en ik zie zelf de winsten niet meteen imploderen. De Fed zet de renterem er al weer op en de ECB zie ik ook niet meteen van 0% naar 3% of 4% optrekken. China kan zich denk ik geen verscherping van de handelsoorlog permitteren met haar stagnerende economie.

Kies uw scenario, of misschien hebt u nog een betere. Gewoon omdat het kan en niet zoveel werk is, geef ik u alles Reuters schattingen voor onze AEX-, AMX- en AScX-aandelen nog mee. U ziet van links naar rechts de volgende geschatte stijgingen of dalingen in de komende twaalf maanden van:

Winst

Omzet

Kasstroom

Ebitda-marge

Dividend

De AEX daling dit jaar (-4,5% in prijs en -1,4% herbelegd) en de dip sinds oktober (maximaal -13,3%) hebben zo hun sporen nagelaten. Vooral financials en vastgoed yielden lekker!

De AMX lijkt op het eerste oog louter uit dure en goedkope aandelen te bestaan:

De AScX lijkt ook al zo'n chaotische vergaarbak.

Pik er nog tien opvallende, aansprekende, of populaire aandelen uit. Strakke lijntjes, ASML is het schoolvoorbeeld van een aandeel dat goedkoper wordt. De analisten zien nog steeds geen wind tegen of storm op komst.

Bij ArcelorMittal laten de verwachtingen voorzichtig hun kopje hangen, terwijl de kettingzaag rustig verder de koers afhandelt.

Na een half jaar beursnotering begint er iets van een grafiek Adyen te ontstaan. Hoeveel keer de winst wilt u de double digit groei betalen, dat is hier de beleggingspropositie.

BAM lijkt de boel eindelijk een beetje op orde te hebben en dan gaat de conjunctuur weer tegen zitten? Het aandeel is op papier niet duur, dat wel.

Besi laat denk ik zien waar iedereen een beetje bang voor is op de beurs? Want als die winsten gaan dalen... Let wel, bij deze chipper gaat dat wel met een enorme hefboom. Ook omhoog.

Fugro kent nog altijd 33,5% (?!) netto short. Ik zou hier eigenlijk een welles/nietes aandelenemissielijntje aan toe moeten voegen, maar die heeft Datastream niet. De verwachtingen lopen wel op, maar u moet u natuurlijk inhouden om ze niet een schop onder hun kont te geven.

Waarom niet? Neem ik TomTom ook mee. Je maintiendrai?

Na hela hola vola Flow Traders is Fagron het beste indexaandeel dit jaar. Die omzet gaat lekker, maar daar mag best wat meer winst uitrollen?

Pharming dan. De grafiek oogt heel wat rustiger dan het forum.

Tot slot Wessanen, dat misschien het schrikbeeld is van het hele Damrak en misschien wel die relatief goedkope AEX verklaart. Want áls de winst en omzet inzakken... #poeh

Resteert mij u nog de agenda voor komende week te geven. Het is het laatste rondje belangrijke macrodata dit jaar, hierna houden we alleen nog inflatiecijfers over. En die rentebesluiten. Belangrijkste deze week zijn inkoopmanagersindices en vrijdag het Payroll Report, maar reken niet op koersreacties.

3 dec

09:00 Nederland manufacturing PMI nov

09:45 Italië manufacturing PMI nov

09:50 Frankrijk manufacturing PMI nov

09:55 Duitsland manufacturing PMI nov 51,6

10:00 EU manufacturing PMI nov 51,5

10:30 VK manufacturing PMI nov 52,0

16:00 VS bouwuitgaven okt 0,4% MoM

16:00 VS ISM manufacturing PMI nov 58,0



4 dec

11:00 EU producentenprijzen okt 0,4% MoM



5 dec

02:45 Caixin Services PMI nov

09:15 Spanje services PMI nov

09:45 Italië services PMI nov

09:50 Frankrijk services PMI nov

09:55 Duitsland services PMI nov 53,3

10:00 EU manufacturing PMI nov 52,4

14:30 VS loongroei Q3 1,1% QoQ

14:30 VS productiviteit Q3 2,3% QoQ

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI nov 59,9



6 dec

06:30 Nederland inflatie CPI nov

08:00 Opec vergadering

08:00 Duitse fabrieksorders okt -0,1% MoM

14:00 Kroger Q3-cijfers

14:30 VS handelsbalans okt -54,0B

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS fabrieksorders okt -2,0% MoM

22:00 Broadcom Q3-cijfers



7 dec

08:00 Duitsland industriële productie okt 0,3% MoM

11:00 EU BBP Q3 herziend 0,2% QoQ

14:30 VS Non-Farm Payrolls nov 205K

14:30 VS werkloosheidspercentage nov 3,7%

14:30 VS loongroei nov 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan dec 97,0

16:00 VS groothandelsvoorraden nov 0,3% MoM

Heb ik nog een bescheiden nieuwtje voor u. Verder is er geen bedrijfsnieuws dit weekend.

Xi staat open voor samengaan Qualcomm en NXP https://t.co/Y5PHirtn41 #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 2 december 2018

Sluit ik weer af met deze vooruitblik van Corné. Tot morgen, tot voorbeurs en succes deze week.