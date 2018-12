Verdwaal niet in beleggingsland

Steeds meer Nederlanders beleggen. De laatste jaren is het beleggingslandschap er echter niet eenvoudiger op geworden. U kunt al snel verdwalen in het woud van beleggingsproducten, - diensten en –aanbieders. Pieter Kort, chief content officer bij IEX Media, legt uit hoe de Beste Keuzes van de IEX Gouden Stier hier uitkomst kunnen bieden.

Missie De IEX Gouden Stier heeft als missie om de complexe Nederlandse beleggingsmarkt toegankelijker te maken. Kort: "Wij zien het als onze taak om beleggers te helpen bij hun keuzes. Sterker nog; wij zien het, als grootste beleggerscommunity van Nederland, als onze plicht om dat te doen." "We reiken al elf jaar lang de Gouden Stieren uit, waarbij we de beste producten en diensten voor particuliere beleggers belonen met een prijs. Tot voor kort gebeurde dat maar één keer per jaar." Keurmerk Vanaf dit jaar doet IEX het anders. "De Gouden Stier is nu het gehele jaar door te raadplegen, en beleggers kunnen er dan ook het gehele jaar terecht voor de Beste Keuzes op beleggingsgebied." "Omdat we kunnen bogen op onafhankelijke kennispartners, te weten AF Advisors, Beleggingsmatch en Crowfundmarkt, kunnen we de beste opties beoordelen op basis van objectieve criteria. Zie de Gouden Stier dus als een keurmerk. Zo krijgt iedere belegger de beste handvatten om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen." Prominent zichtbaar "De Beste Keuzes zijn permanent en prominent zichtbaar op IEX.nl en IEXGeld.nl, het gehele jaar door, te zien door 800.000 unieke bezoekers per maand. Dé plek dus om naar toe te gaan als u op zoek bent naar de beste keuzes in beleggingsland."

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.