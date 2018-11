Het event van deze week was met afstand de speech van fed-president Jerome Powell. Voordat we met onze ogen konden knipperen stond de Dow Jones meer dan 2% hoger.

De rente wordt naar verwachting minder snel verhoogd en dat is uiteraard goed voor aandelen. Komend weekend hopen beleggers dat de handelsrelatie tussen de VS en China weer verbetert. Het is afwachten geblazen, want als er iemand moeilijk te peilen is dan is het Donald Trump wel.

Mochten beide heren er met zijn tweeën uitkomen dan zou er zomaar eens een eindejaarsrally kunnen losbarsten. De maand december is gemiddeld gezien zeer lucratief voor beleggers. De Dow Jones gaat in deze periode met zo'n 1,5% omhoog.

Ik zeg overigens niet dat u direct al uw spaargeld in aandelen moet stoppen, want deze markt kennende kunnen we zomaar een paar procent omlaag schieten. Er zijn dit beursjaar al genoeg momenten geweest dat de beurs vanuit het niets naar beneden knalde.

Het wordt trouwens spannend of de AEX-herbeleggingsindex dit jaar in de plus gaat sluiten. Op dit moment staat er year to date een min van 1,4% op de borden dus is een kleine kerstrally voldoende om de Nederlandse hoofdfondsen net dat extra zetje in de rug te geven.

Nasdaq aan kop

Vooral de Yankees konden de Speech van Powell wel waarderen, zo spoot de Nasdaq met maar liefst 5,6% omhoog. Toegegeven, de AEX bleef een klein beetje achter, al deden de Duitsers (+0,7%) en Fransen (+1,2%) het niet veel beter.

De absolute bleeder van de week is de Bitcoin met een verlies van 9,8%. Let ook eventjes op de euro/dollar. Deze ging in eerste instantie hard omhoog na de speech van de fed-president, maar zakte vervolgens doodleuk weer in.

De lijstjes

AEX deze week +1,1%

AEX deze maand +2,1%

AEX dit jaar -4,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +0,1%

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente ging verder omlaag en noteert slechts 0,44%. Lange tijd stonden we ruim boven de 0,5%. Aan de andere kant zal het onze eigen Minister van Financiën Wopke Hoekstra een zorg zijn of de rente op 0,4% of 0,5% staat.

AEX

Jantje huilt, Jantje lacht. Vorige week was Altice nog de grote verliezer, maar in de afgelopen vijf dagen is er maar liefst 37,4% bij de koers op gekomen. Ook KPN (+9,7%) knalde even de lucht in. Het bedrijf organiseerde woensdag haar investeerdersdag en de fusie tussen T-mobile en Tele2 in Nederland werd definitief goedgekeurd door de Europese Commissie.

Unibail Rodamco (-3,3%) blijft maar in de bekende hoek zitten. Al het vastgoed ligt overigens slecht. Voor de rest weinig echt grote uitschieters.

AMX

De telematics divisie van TomTom staat in de etalage en deze week werd bekend dat onder andere Michelin interesse heeft. Ook PostNL (+3,5%) lag goed. Concurrent Sandd moet de Transport ceo naleven en dan wordt het voor de postbezorger lastiger om het hoofd boven water te houdt. Goed nieuws voor PostNL dus.

De volatiliteit ging wat naar beneden en dan moet u Flow Traders (-4,5%) niet hebben. Zonder groot nieuws ging OCI (-4,8%) ook verder omlaag. Deze maand ging er gewoon 25% van de koers af.

ASCX

Wat voor Altice geldt, geldt ook voor Wessanen. Vorige week was het een drama en nu staat het aandeel 13,5% in de plus. Belangrijk nieuws was er overigens niet over het bedrijf te melden. Vastned (-4,1%) ging net als alle andere vastgoedfondsen hard omlaag.

Zondag schrijft Arend Jan weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst.