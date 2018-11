Fondsenrondje: Slappe hap

Na een vlakke start is de AEX (-0,4%) in de loop van de ochtend in min gezakt. Ook de Duitsers en Fransen moeten verliezen tot zo'n 0,5% op het bord zetten.

Veel bedrijfsnieuws is er niet en ook op macrovlak is het schrapen geblazen. We kregen om 8.00 uur nog een matig cijfer voor de kiezen uit Duitsland. De winkelverkopen over de maand oktober waren met 0,3% gedaald daar waar economen juist rekening hielden met een stijging van 0,4%.

Het is wederom een signaal dat de economie van onze oosterburen wat aan het verzwakken is. Misschien dat we daarom in de ochtend in het rood staan. Aan de andere kant staan ook de Amerikaanse futures in de min. Kortom, magertjes allemaal.

Altice

De absolute knaller op het Damrak is Altice (+9,4%) dat een deal heeft gesloten met een aantal financiële partijen voor de verkoop van een deel van de Franse glasvezeltak. Het gaat om een minderheidsbelang van 49,99% dat voor €1,8 miljard werd verkocht aan Allianz, Axa en het Canadese pensioenfonds Omers.

Altice kan dit bedrag goed gebruiken om haar schulden verder af te bouwen. De trigger voor deze koersstijging is niet alleen deze deal, maar ook de uitspraak van het management dat het Franse deel SFR dankzij de glasvezeltak weer gaat groeien.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,4%, maar de overige Europese indices doen het niet veel beter.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-0,6%) zakken weer eens weg.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,45%) en Duitse tienjaarsrente (0,31%) gaan verder omlaag. Wederom is het één basispuntje.

Goud (-0,1%) doet niet zoveel

Zelfs Bitcoin (-0,8%) maakt vandaag geen gekke sprongen.

Damrak

KPN stijgt 1,7% op een koersdoelverhoging van Sanford & Bernstein.

Het vastgoed ligt weer eens dramatisch. Unibail Rodamco (-2,5%) is de grootste bleeder al daalt Eurocommercial Properties (-0,9%) ook aanzienlijk.

De cyclische aandelen krijgen weer een tik. Aalberts (-1,8%), ArcelorMittal (-1,9%) en ASML (-1,0%) liggen slecht.

De grootbanken ABN Amro (-1,5%) en ING (-1,1%) gaan ook mee met het sombere sentiment.

Defensieve havens zoals Unilever (+0,0%). Ahold (+0,1%) en Relx (-0,1%) blijven dan weer beter liggen.

Binnen de AMX weinig echte grote bewegingen. Alleen Aperam (-2,8%) is een echte uitschieter naar beneden. Gisteren werd bekend dat Brussel gaat kijken naar de overname van metaalbedrijf VDM Metals door Aperam.

Binck (-3,0%) levert de winst van gisteren volledig weer in.

We kunnen niet vinden waarom Heijmans (-3,0%) ineens zo hard daalt.

Esperite (-0,8%) is weer eens geholpen door het Australische investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund. Het bedrijf kreeg €220.000 binnen voor een eerder aangekondigde investering. Beleggers worden er niet warm of koud van.

Adviezen

ABN Amro: naar €26,10 van €26,50 en houden - Jefferies

Aperam: naar €29 en houden - ABN Amro

Altice: naar €2 van €3,70 en van kopen naar houden - Bryan Garnier

ING: naar €17,10 van €19,20 en kopen - Jefferies

Ahold: naar houden van kopen en naar €24 van €23 - BNP Paribas

KPN: naar €2,60 van €2,20 en houden - Sanford & Bernstein

