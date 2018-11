De link werkt niet (bij mij), maar ik verwacht in december/begin 2019 een enorme crash. Een hysterische reactie op het mislukken van de deal tussen Trump en Xi , dit terwijl al de onzekerheid hierover al vanaf het begin van deze "oorlog" in de koersen verwerkt zit. Italie verder in de problemen. Langdurig conflict met Poetin. Brexit toch nadeliger voor de handel dan verwacht. Volkswagen kan de enorme voorraad diesels aan de straatstenen niet kwijt, fouten gemaakt bij de berekening van werkloosheidscijfers, etc etc.