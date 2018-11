Update 11:00 uur: Olie blockchain

Royal Dutch Shell en BP in blockchain? Theo van DFT heeft het gespot:

Dit is het Reuters verhaal van gisteren, waarop het is gebaseerd. Dit bevestigt de dat blockchain is here to stay. Over die cryptomuntjes zelf hebben we het even niet. Copypaste, hebt u meteen alle namen. Enhuh, hoe lang duurt het nog denkt u voordat we ook aandelen, obligaties, commodites et cetera... #ubegrijptwatikbedoel

Kunnen onze kosten nog verder omlaag = rendement.

Update 10:40 uur: ASML

Kijk nou. Niet mijn vak, maar ik dacht dat ASML aL op 7 nanometer zit. Dat is meer dan een ronde voorspong in dit wereldje, maar China heeft duidelijk ambities. Laat ik het zo maar zeggen. Toekomstige concurrentie voor ASML, dat is wellicht behalve wennen ook een (risico)factor om rekening mee te gaan houden?

This high-resolution lithography machine can produce 22-nanometer chips. 10-nanometer chips expected. What technologies does it use? https://t.co/HOVkJj8QKI pic.twitter.com/akbygk5Kqp — China Xinhua News (@XHNews) 30 november 2018

Update 10:25 uur: Unibail

Unibail daalt wel erg hard - ook gelet op de peers - en is er misschien een nieuwtje geweest om 10:00 uur? Ik spot verder geen nieuws.

Is het technisch misschien? De koers staat in ieder geval weer op de 2012 niveaus. Wat een rotjaar en dat voor een defensief (vastgoed)aandeel in een laat-cyclische economie op een muitende beurs.

Update 09:45 uur: Philips, IMCD en NIBC

Bij Corné doe ik al navraag of hij iets meer info heeft, want ik zelfs niks vinden. Toevallig of niet behoren deze drie fondsen wel tot de betere vandaag op drakerig Damrak.

Vandaag op het slot een verse MSCI index. Philips moet worden gekocht door de index volgers en Unilever verkocht. NIBC mag als nieuwkomer in de index worden verwelkomt. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 30 november 2018

Update 09:30 uur: Advies

ABN Amro halveert Aperam zowat. Dit is de verzameling tot dusverre.

ABN Amro: verlaagd naar €26,10 en hold - Jefferies

Ahold Delhaize: naar neutral van outperform verhoogd naar €24 - Exane BNP Paribas

ING: verlaagd naar €17,10 - Jefferies

KPN: verhoogd naar €2,60 (market perform) - Bernstein

Aperam: verlaagd naar €29 van €50 - ABN Amro

Update 08:50 uur: Altice

Nog even gauw voor de beursopening: