Liveblog: Altice, NIBC en Tom2

Update 15:35 uur: NIBC

NIBC heeft het op de heupen na de prima Q3's gisteren:

Hup #NIBC, nog een paar puntjes tot hoogste stand €8,66 dit jaar en introductieprijs €8,75 van begin dit jaar, die helaas het bord nooit heeft gehaald pic.twitter.com/ef7sVuJmGS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 november 2018

Geen vrolijk plaatje, maar relatief gezien doet NIBC het goed dit jaar. Schrikt u maar even rustig van de volgende getallen:

ABN Amro: -16,5% (6,4% dividendrendement)

ING: -30,3% (6,2%)

Euro Stoxx Banks Index: -25,9% (5,2%)

Ik zei het al: prima Q3's en om dit rijtje af ter maken beurt u 4,5% dividendrendement bij de Hagenezen. Er is echter een grote maar. Grootaandeelhouder JC Flowers heeft 73,04% en wil daarvan af, maar weet al jarenlang dat belang niet te slijten. Dit hangt als een zwaard van Damocles boven de markt?

Verder wat CEP Paulus de Wit (0,2% belang) tekent over de cijfers, wat leuk en origineel:



Bron: NIBC

En wat Martin zegt:

Update 14:45 uur: TomTom

Royce heeft een paar interessante technische plaatjes. Dit fonds kent u denk ik wel:

TomTom stuit op aanbod onder de weerstand 8,52. pic.twitter.com/3XBAzAfwGj — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 30 november 2018

Deze ook:

https://t.co/ia1sR5q1XA breekt correctieve fase opwaarts af. Positieve divergentie RSI versterkt opleving. pic.twitter.com/UrA1Nl3SCN — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 29 november 2018

Hier de belangrijkste van Royce zijn plaatjes, technologie-index Nasdaq 100. Wie durft geld op een draai te zetten? Risicovol, contrair ook lijkt me, maar als de markt uw kant uit komt, zit uw feestmaand wel goed. Zoniet? Nou eh, dan niet.

Als u liever fundamenteel kijkt, heb ik er nog eentje voor u uit de categorie de lamme en de blinde. DB staat nu op €8 en GE op $8. De huiskamervraag luidt: wie van de twee staat er eerder op €7 opf $7? Ik gok DB zelf.

Deutsche Bank slashes GE price target to $7: Struggling but not headed to 'a liquidity crisis' https://t.co/OILg8Pu5Cu — CNBC (@CNBC) 30 november 2018

Update 11:00 uur: Olie blockchain

Royal Dutch Shell en BP in blockchain? Theo van DFT heeft het gespot:

Dit is het Reuters verhaal van gisteren, waarop het is gebaseerd. Dit bevestigt de dat blockchain is here to stay. Over die cryptomuntjes zelf hebben we het even niet. Copypaste, hebt u meteen alle namen. Enhuh, hoe lang duurt het nog denkt u voordat we ook aandelen, obligaties, commodites et cetera... #ubegrijptwatikbedoel

Kunnen onze kosten nog verder omlaag = rendement.

Update 10:40 uur: ASML

Kijk nou. Niet mijn vak, maar ik dacht dat ASML aL op 7 nanometer zit. Dat is meer dan een ronde voorspong in dit wereldje, maar China heeft duidelijk ambities. Laat ik het zo maar zeggen. Toekomstige concurrentie voor ASML, dat is wellicht behalve wennen ook een (risico)factor om rekening mee te gaan houden?

This high-resolution lithography machine can produce 22-nanometer chips. 10-nanometer chips expected. What technologies does it use? https://t.co/HOVkJj8QKI pic.twitter.com/akbygk5Kqp — China Xinhua News (@XHNews) 30 november 2018

Update 10:25 uur: Unibail

Unibail daalt wel erg hard - ook gelet op de peers - en is er misschien een nieuwtje geweest om 10:00 uur? Ik spot verder geen nieuws.

Is het technisch misschien? De koers staat in ieder geval weer op de 2012 niveaus. Wat een rotjaar en dat voor een defensief (vastgoed)aandeel in een laat-cyclische economie op een muitende beurs.

Update 09:45 uur: Philips, IMCD en NIBC

Bij Corné doe ik al navraag of hij iets meer info heeft, want ik zelfs niks vinden. Toevallig of niet behoren deze drie fondsen wel tot de betere vandaag op drakerig Damrak.

Vandaag op het slot een verse MSCI index. Philips moet worden gekocht door de index volgers en Unilever verkocht. NIBC mag als nieuwkomer in de index worden verwelkomt. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 30 november 2018

Update 09:30 uur: Advies

ABN Amro halveert Aperam zowat. Dit is de verzameling tot dusverre.

ABN Amro: verlaagd naar €26,10 en hold - Jefferies

Ahold Delhaize: naar neutral van outperform verhoogd naar €24 - Exane BNP Paribas

ING: verlaagd naar €17,10 - Jefferies

KPN: verhoogd naar €2,60 (market perform) - Bernstein

Aperam: verlaagd naar €29 van €50 - ABN Amro

Update 08:50 uur: Altice

Nog even gauw voor de beursopening: