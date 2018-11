AJK, deze vergeten?







Sanford C. Bernstein & Co herhaalt het houdadvies voor KPN

vrijdag 30 november 2018 - 08:05u -

Sanford C. Bernstein & Co verhoogt het koersdoel van KPN naar € 2,60 van € 2,20. Het houdadvies van donderdag 25 oktober 2018 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %.