BeursVandaag: VS-China

Laatste dag van de maand en de AEX staat in november op +0,3%. Dit jaar is dat -4,5% en herbelegd -1,2%. Dat is wel eens wat beter geweest, maar we kunnen niet ieder jaar met 15% à 20% stijgen zoals deze bullmarket anno 2009.

Weinig nieuws nu en alles en iedereen zit hier op te wachten. Komt er dit weekend een Chinees-Amerikaanse handelsdeal? Zou prettig zijn, want die is de wereldeconomie aan het drukken, volgens het IMF.

Trade deal possible at G20 but Chinese paper says U.S. must be 'fair minded' https://t.co/nInDIlDPo4 — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 november 2018

Pikant, uitgerekend vandaag komt er een reeks slechte Chinese data door, waaronder een inkoopmanagersindex op precies 50 rond.

China reports weakest factory growth in over two years on eve of U.S. trade talks https://t.co/Bg0E9wLWjQ — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 november 2018

Afwachten maar. Verder is er echt helemaal niks te doen. Geen bedrijfscijfers, -nieuwtjes of wat dan ook. De agenda is verder ook saai en de koersen staan in afwachting van modus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren houdt ook al niet over:

07:39 Oud-baas Autonomy aangeklaagd wegens fraude

07:35 Nieuwe financiering voor Esperite

07:20 Nikkei sluit positieve week hoger af

06:57 Afzetprijzen industrie omhoog

29 nov HP verdubbelt winst door belastingmeevaller

29 nov Kleine minnen op Wall Street

29 nov Medewerkers ArcelorMittal VS akkoord met cao

29 nov 'Air France-topman wil af van Joon'

29 nov Fed sorteert voor op renteverhoging

29 nov Wall Street blijft dicht bij huis

29 nov Cao-akkoord garages laat zaterdag ongemoeid

Analistenadvies is er dan nog wel:

ABN Amro: verlaagd naar €26,10 en hold - Jefferies

Ahold Delhaize: naar neutral van outperform verhoogd naar €24 - Exane BNP Paribas

ING: verlaagd naar €17,10 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:



De agenda dan en die Chinese inkoopmanagersindex is door op precies 50,0, niet best.

00:30 Japan inflatie CPI nov 1,0%

00:30 Japan werkloosheidspercentage okt 2,3%

00:50 Japan industriële productie okt 1,2%

02:00 China manufacturing PMI

08:00 Duitsland importprijzen okt 0,4% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI nov

11:00 Italië inflatie CPI nov

11:00 EU werkloosheidspercentage 8,0%

En dan nog even dit

Verrassing:

Japan’s factory output expanded at its fastest pace in more than three-and-a-half years in October, offering evidence the economy is rebounding https://t.co/WRM1xmVGE8 — Bloomberg Markets (@markets) 30 november 2018

Hoe serieus is dit?

Google employees are so angry about how Google handled plans for a censored Chinese search engine, some are talking about a strike https://t.co/RCPstA1MPv — CNBC (@CNBC) 29 november 2018

Ach, wat zielig:

For Deutsche bank bonus, raid is ‘nightmare with eyes wide open’ https://t.co/ME9EVTZbTL — Bloomberg Markets (@markets) 30 november 2018

Kuch:

MORE: The Fed is ramping up its probe into how Goldman executives dodged the bank’s controls while helping Malaysian authorities raise billions of dollars that later went missing, sources say https://t.co/xuHsbVnW2C pic.twitter.com/zjJ8NVh5St — Bloomberg Markets (@markets) 30 november 2018

Succes kan zich tegen die trackers keren:

The latest investing expert warning about index funds is Jack Bogle, father of the index fundhttps://t.co/Im2u06IliS — WSJ Markets (@WSJmarkets) 29 november 2018

Zal ook es niet:

Saudi Arabia faces a dramatic choice at OPEC https://t.co/G33gQTnbk9 pic.twitter.com/9tHzB7koJw — Bloomberg Markets (@markets) 30 november 2018

Tot slot:

Good morning from #Germany, a country that is making a fool of itself b/c Chancellor cannot make it to the G20 summit on time: Merkel to arrive late to G20 after plane trouble leaves her stranded in Germany. Govt checking if plane woes had 'Criminal' cause https://t.co/4IxXlk9y5u pic.twitter.com/TLRL8VM1bf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 november 2018

