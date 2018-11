TA: G20 Top wijst op dilemma markten

De aandelenbeurzen zijn in de afgelopen week flink hersteld. Wall Street won gemiddeld zo’n 5%, in Europa stegen de belangrijkste indices zo’n 1,5 à 2%.

De beurzen lijken wereldwijd een voorschot te nemen op een goede afloop van de economische top die vandaag en zaterdag in Argentinië plaatsvindt. Beleggers hopen vooral dat de VS en China stappen vooruit zullen zetten in het slepende handelsconflict.

Gevoelige gespreksonderwerpen

De belangrijke industrielanden komen bijeen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires voor de jaarlijkse G20-top. Behalve de handelsoorlog tussen de VS en China staan nog meer gevoelige gespreksonderwerpen op de agenda, zoals de het conflict in Oekraïne, de moord op Saoedische journalist Jamal Khashoggi en controverses over het klimaat.

Het is nog maar de vraag wie de Zwarte Piet in Buenos Aires toegespeeld zal krijgen.

Rentepauze

Ten eerste hopen beleggers dat de Federal Reserve het rentebeleid gaat versoepelen. Fed-baas Jerome Powell liet deze week doorschemeren dat de belangrijkste rentetarieven ,,net onder'' het neutrale niveau zitten. Dit leidde tot de verwachting dat de Federal Reserve eerder dan verwacht een pauze inlast bij het verhogen van de rente.

Bovendien kijken beleggers naar Trump. Als de president denkt aan een compromis met China, zal dat een positieve reactie van de markten uitlokken. Daar staat tegenover dat de markten negatief zullen reageren indien een oplossing uitblijft.

Zo te zien durven beleggers nog geen gok te nemen op de afloop van de G20, want de markten blijven al een paar weken op en neer springen, zonder duidelijke richting.

Mogelijk wordt een beslissing uitgesteld en geven China en de VS enkel aan dat zij bereid zijn naar oplossing te zoeken. Dat betekent dan wel dat de onzekerheid in de markt zal aanhouden. Er zal dus onderhandeld worden over hoe het verder onderhandeld zal worden.

Zijwaarts consolidatiepatroon

De aandelenbeurzen stegen de afgelopen dagen in de hoop op een goede afloop van de bijeenkomst in Buenos Aires. Maar technisch gezien zitten alle beurzen nog gevangen in hun zijwaartse consolidatiepatronen. Het herstel van de afgelopen week heeft hier geen verandering in kunnen brengen.

De markten weten het gewoon niet, want zonder uitzondering slagen de beurzen er niet in uit hun neutrale bandbreedtes te breken. Kort gezegd, de beurzen zitten in een dilemma.

Hieronder loop ik de belangrijkste indices langs.

AEX

De AEX-index laat nog steeds lagere toppen zien. Dat geeft aan dat de verkoopdruk nog niet uit de markt is.

Technisch is een herstel naar de weerstand van 533,91 punten voorlopig het best haalbare. Pas na een uitbraak boven de dalende toppenlijn zal er voor de langere termijn weer opwaarts potentieel vrijkomen.

Op ultra korte termijn beweegt de AEX zijwaarts tussen 506,05 en 533,91 punten.







DAX

De Duitse beurs springt op en neer tussen 11.051,04 (de bodem van 26 oktober) en 11.689,96 punten (de top van 2 november). De ruimte binnen deze zijwaartse fase is ruim genoeg om te traden.

Op korte termijn heeft de DAX-index in Frankfurt de correctieve fase doorbroken.

De conservatieve belegger heeft hier nu niets te zoeken en wacht tot de zijwaartse bandbreedte aan de bovenzijde wordt verlaten.











Dow Jones

Dow Jones-index oogt technisch bezien neutraal. Wall Street blijft al een tijdje hangen tussen 23.997,21 (de bodem van 28 juni) en 26.277,82 punten (de top van 8 november). Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De koersuitslagen binnen deze neutrale bandbreedte zijn lastig om te traden.











Nasdaq

De Nasdaq 100 index laat per saldo nog lagere toppen zien. De kleinere Amerikaanse technologiebeurs kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd.Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt iets minder wordt.

De neerwaartse trend blijft wel geldig. Enkel boven de weerstand van 7.311,85 punten (de top van 17 oktober) klaart het beeld op.



De steun ligt rond 6.426,57 punten (de bodem van 25 april).













Russel 2000 index

De Russel 2000 index, die het koersverloop volgt van 2000 Amerikaanse Small Caps aandelen, beweegt in zijwaartse richting tussen de steun van 1.459,16 punten (de bodem van 26 oktober) en de weerstand van 1.586,17 punten (de top van 8 november).

Een uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.