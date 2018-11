Slot: Vier op een rij

Ondanks dat het niet de beursdag is geworden waar we gisterenavond allemaal op hoopten, sloot de AEX 0,1% hoger. Hiermee deden we het in Amsterdam wel iets slechter dan de overige Europese indices.

De DAX (+0,2%) en CAC (+0,5%) lagen er allebei net iets beter bij. Met name ING (-1,2%) zorgde ervoor dat de stijging van de Nederlandse hoofdfondsenindex beperkt bleef. Daarentegen maakte Royal Dutch Shell (+0,4%) wel een mooie draai.

Vanochtend stond Koninklijke olie nog ruim 1% lager, omdat de olieprijs hard naar beneden ging. De prijs van een vat West Texas Intermediate zakte eventjes onder de $50, maar staat daar alweer een paar procent boven. Begin oktober stond de teller nog op $76,41 dus er is nog een lange weg te gaan.

TomTom

TomTom (-0,1%) gaat weliswaar niet hard omlaag, maar presteert vandaag toch behoorlijk teleurstellend. Vanochtend meldde het Financieel Dagblad dat bandenfabrikant Michelin graag de Telematics-divisie van het Nederlandse navigatiebedrijf wil overnemen.

Er zijn nog drie andere partijen die deze tak willen overnemen dus misschien gaat er een mooi bod komen. De analisten van ING zijn in ieder geval optimistisch gestemd en handhaafden hun koopadvies op €9,50. In mijn fondsenrondje liet ik aan de hand van een grafiek zien dat TomTom het sinds de beursgang uitermate slecht heeft gedaan op de beurs.

Ook de IEX-beleggersdesk kwam met een update.

Rentes

We zien vandaag dat vrijwel alle rentes stevig naar beneden gaan. Dit keer wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de AAA-obligaties en de wat meer risicovollere staatsleningen. De Nederlandse tienjaarsrente (0,46%) is inmiddels ruim onder de 0,5% gezakt.

Brede markt

De AEX stijgt 0,1%. Meer is het helaas niet.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,3% omhoog en noteert 16,9 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal 0,4% in de min.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,139 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,46%) en Duitse rente (0,32%) daalden drie basispunten.

Olie: WTI (+2,6%) en Brent (+1,5%) maakten een mooie draai.

Goud (+0,4%) doet het niet onaardig.

Bitcoin (+2,4%) herstelt verder al stonden we eerder op de dag een stukje hoger.

Het Damrak

Unilever (-0,5%) behoort de gehele dag tot de underperformers. Vanochtend werd bekend dat ceo Paul Polman eind december terugtreedt. De leiding wordt overgenomen door de Schot Alan Jope.

Het vastgoed zit weer eens in de hoek waar de klappen vallen. Unibail Rodamco (-1,9%), Eurocommercial Properties (-1,2%), Vastned (-4,0%) en WDP (-2,2%) lieten het afweten.

De cyclische aandelen deden het overigens prima, zo stegen ArcelorMittal en DSM met ruim 2%.

PostNL (+3,6%) profiteert van het nieuws dat concurrent Sandd zijn werknemers volgens de transport-cao moet gaan betalen. Het Nederlandse postbedrijf onder leiding van Herna Verhagen aast op Sandd en dit komt de onderhandelingspositie ten goede. De Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) zit hier echter niet op te wachten.

Opvallende bleeder is Aperam (-2,5%). De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van metaalbedrijf VDM Metals door Aperam. Met deze deal was een bedrag gemoeid van €438 miljoen.

De chippers stonden ook weer in de belangstelling. Besi (+2,1%), ASMI (+1,8%) deden het uitstekend vandaag. ASML (+0,9%) bleef op deze twee iets achter.

Binckbank steeg 2,6% op een behoorlijk hoog volume. Een echt duidelijke oorzaak kunnen we niet vinden. Laten we het houden op een agressieve koper.

Nibc (+4,5%) kwam op haar Capital Markets Day nog even met cijfers langs. Beleggers zijn in ieder geval meer dan tevreden.

Ook Basic-Fit (+4,0%) ging vandaag als de brandweer.

Van absolute loser naar absolute winnaar: Alfen ging op het slot 2,6% omhoog terwijl het aandeel de gehele dag bovenaan het rijtje verliezers noteerde. Tussen de laagste- en hoogste koers zit ruim €1.

Adviezen

AkzoNobel: starten met outperform - Macquarie

DSM: starten met outperform - Macquarie

Royal Dutch Shell: naar 2800p van 3250p - JP Morgan

