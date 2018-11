Nog niet één compliment of schouderklopje ben ik tegengekomen. Paul Polman neemt in dit land onder een regen aan modderkluiten afscheid als CEO van Unilever. Laat ik me maar opofferen: bedankt Paul dat je je niet hebt laten verleiden tot een veel te dure, veel te grote en waardevernietigende overname.

Arend Jan,



Je slaat zoals zo vaak de spijker op zijn kop. Zie het werk dat Polman in zijn 10 jaar durende CEO-schap heeft verricht. Nu kun je met de mond belijden dat je achter een bedrijf staat of het allemaal maar niks vindt. Maar toon dat dan in je beleggingsgedrag: Ben je huiverig van Unilever dan koop je ze niet of schaf je put-opties aan. Maar ben je, zoals ik, al jaren een belegger die in een multinational als Unilever gelooft, dan koop je ieder jaar weer bij.



Dit jaar opvallend veel omdat ik met de switch van Belgische aandelen naar Nederlandse aandelen bezig ben geweest. Ik maakte zojuist een aankoopstaatje van Unilever: Alleen dit jaar 35000 ( vijfendertig duizend) aandelen BIJgekocht. Een groter bewijs van het vertrouwen in een multinational kun je toch moeilijk geven.



En dan weer de bekende ellendelingen op IEX. die weer beginnen, met: Dat geloof ik niet… Kom dan eens af met een weddenschap.



Arend Jan, ben heel blij dat JIJ wel Polman naar grote waarde hebt weten te schatten.



Peter