Liveblog: Tom2, SBMO en Boskalis

Update 17:05: Boskalis

Geen smoking gun te bekennen, iemand?

Update 16:45: Het stille Microsoft

Het staat er echt: $320 miljoen vrije cash flow. Per dag!

Apple, Amazon, Facebook and Google-parent Alphabet Inc. now generate about c per day in combined free cash flow, serving the billions of people using their products and services.

WSJ heef een aardig portret van Microsoft en wat het concern goed doet. De conclusie is big tech is here to stay.

Apple, Amazon Google and Facebook have shed more than half a trillion (yes, trillion) in combined market cap over the last 2 months. But @djtgallagher says Microsoft's comeback shows why Big Tech has staying power. https://t.co/jl8iSHffHL — WSJ Markets (@WSJmarkets) 29 november 2018

Op de een of andere manier hebben we als consument Micosoft nooit sexy gevonden. In de jaren negentig hoorden vloeken, tieren en flippen op Windows, Office (nog peperduur ook) en vastlopende machines tot de dagelijkse huiselijke en kantoorgeluiden. Apple gold ook toen al als beter en chiquer.

Intussen verdiende het bedrijf wel bakken met geld en was het een superaandeel. Het was ook een gezelgde op de beurs: wie wordt de nieuwe Microsoft? Dat werden Alphabet, Amazon, Facebook, Netflix en later ook oude rivaal Apple. De onderneming wist ook twee keer een enorme tunraround te maken.

In 1995 geloofde toenmalige CEO en oprichter Bill Gates niet in internet. Hij draaide echter in zo'n beetje één nacht bij en wist ook bij zijn toen al enorme bedrijf en producten in no time helemaal web-fähig te maken. In de afgelopen jaren wist huidige CEO Satya Nadella ook weer een turnaround te realiseren.

Onder Steve Ballmer wist Microsoft niet meer wie ze was - hij schepte ook nul aandelhouderswaarde - maar Nadella maakt er vooral een business to business (solutions) bedrijf van met Windows, Office en cloud als basis. En met succes, de onderneming is weer een ouderwetse geldmachine geworden.

Heb ik hier nog de geïndexeerde door de analisten verwachte vrije cashflow voor het komende jaar. Facebook heeft problemen, dat is ook niet onopgemerkt aan de koers voorbij gegaan, maar verder ziet het er allemaal nog prima uit. En hoe lang houdt Amazon haar duizelingwekkende groei nog vast?

Update 15:30 uur: SBMO en Binck

Geen nieuws, geen geruchten en ook de forums is niet te vinden. Twee bekende fondsen springen er wel uit vandaag met opvallende stijgingen. SBM Offshore laat alle andere oliefondsen de hielen zien. De omzet stelt echter niet zo veel voor.

Binck daarentegen laat wel een mooi volume zien op die fraaie opgang.

Update 15:15 uur: Emerging markets

Van het bedrag mag u schhrikken, maar de gedachte is niet raar. Een minder dure dollar - als inderdaad de Fed de rente volgend jaar maar twee keer verhoogt in plaats vier keer - kan een zegen zijn voor veel emerging markets en bedrijven. U weet wel, die met schulden en kosten in dollars en omzet in eigen valuta.

Powell put spurs record $1 billion inflow to second-largest ETF for emerging-market equities https://t.co/II7wwjngiS pic.twitter.com/PiPufiHIip — Bloomberg Markets (@markets) 29 november 2018

Intussen ziet de MSCI Emerging Markets Index, waar veel van zulke trackers en fondsen op zijn gebaseerd, er interessant uit. De neergaande trend of bearmarket is nog intact, maar als er nou een nieuw topje verschijnt, kan de index misschien draaien. Misschien is dit een leuke watchlist-kandidaat, of al een koop als u durft.

Update 15:00 uur: Zijn er nog stieren in de zaal?

Nou, niet zo heel veel meer.

AAII Sentiment Survey: Pessimism is back within its historical range, though barely so. https://t.co/CPRW7Qb6JE pic.twitter.com/lvA291rY2W — AAII SentimentSurvey (@AAIISentiment) 29 november 2018

Ik hoor u al hardop denken: stieren zijn op = iedereen is bearish = verkopers zijn op = koersen gaan hoger. Ja, zo luidt de theorie op papier. Er is alleen één probleem, zo werkt het alleen deze hele bullmarket sinds maart 2009 niet. Het kwam al die jaren zelden voor dat er meer stieren dan beren waren.

De opgang heeft niet voor niets the most hated rally ever. Zie bijvoorbeeld dit jaar. In januari was iedereen ineens wel bullish en kreeg meteen een dip in de nek, die voor veel beurzen en individuele items intussen in een bearmarket is overgegaan.

Verder gaat mijn historie van dit AAII sentiment niet terug. Merk op hoe tijdens het vorige roerige decennium met twee dikke recessies en bearmarkrts er veel meer stieren waren dan tijdens de bullmarket dit decennium. Tijdens de dotcomhype 1995-2000 waren ze ook in de minderheid.

Update 12:35 uur: In de olie

Aan beweging geen gebrek dit najaar. Kijk eens even wat olie er in precies veertig dagen van maakte. Bijna een procent per dag, het lijkt wel een vrije val.

Olie (#WTI) begint weer met een vier. Wat een beweging zeg, alsof het een tech-aandeel is pic.twitter.com/K7P3zA6tWt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 november 2018

Ben ik er weer ingetuind? Mr. Market loopt mij flink te dollen :-)

Je tweet is de deur uit , de inkt nog niet droog, hoppa omhoog ....stapelgekke computer trading pic.twitter.com/rnCSEz24Fj — Bas Leenhouts (@basleenhouts) 29 november 2018

Update 11:45 uur: TomTom

Er wordt een bedrag genoemd tussen €1 à €1,5 miljard, maar zowel TomTom zelf als mogelijke Telematics kopers Michelin, Bridgestone en Pamplona Capital Management reageren niet. Hoe toepasselijk, de stieren rennen ook nog niet door de straten bij TomTom. Koers doet nu +0,9% op lauw volume.

Waarom geen euforie? Zo veel voegt dit gerucht (want niet bevestigd) ook niet toe, denk ik. Dat Telematics te koop stond en dat er belangstelling voor is, is niet nieuw. De bedragen verrassen ook niet. Bovendien is het voor de TomTom aandeelhouders belangrijker dat het wordt verkocht dan aan wie, toch?

En dat is het enige nieuws vandaag, we zijn weer mogelijke namen wijzer. Onder analisten zoemt ook de naam Verizon rond, kan ik u nog meegeven. Let wel, de geruchten op die twee late vrijdagmiddagen dit najaar van het ietwat onduidelijke (?) TMT Finance ging er over dat er een bod in de maak is op héél TomTom.

Paul van onze IEX Beleggersdesk kijkt niet raar op van de naam Michelin, citaatje:

De Fransen namen in 2014 een Braziliaanse Telematics-serviceprovider over voor 11x de Ebitda. Tegen een soortgelijke waardering zou de divisie van TomTom gewaardeerd worden op circa €750 miljoen. Wellicht dat het klantenbestand en de technologie van TomTom meer potentie hebben en dat Michelin daarom dit keer dieper in de buidel wil tasten.

Minstens zo interessant is wat er met de rest van TomTom gebeurt, mocht Telematics worden verkocht. Maakt dat een kans temidden van grootmachten in een vechtmarkt? Zijn de oprichters en grootaandeelhouders bereid te verkopen? Vragen alom, het forum heeft het er 24/7 over en dit maakt het aandeel zo leuk.

Natuurlijk is het afhankelijk van wanneer u voor hoeveel in stapte, maar dobbelen loont op papier nog altijd. De overnamefantasie sloop pas echt goed in het aandeel op 16 oktober 2012, toen Martijn den Drijver van het toenmalige SNS Securities (nu een afdeling van NIBC) Apple als gedoodverfde overnamekandidaat noemde.

Het is niet veel, maar het aandeel laat sindsdien een outperformance zien ten opzichte van de herbelegde AEX (TomTom betaalt geen dividend). Of die plus ten opzichte van de benchmark voldoende compensatie is voor uw gelopen risico, uw 16.321 forumpostings en uw eventuele slapeloze nachten is aan u.

Update 10:30 uur: Deutsche Bank

Bij ons pek en veren voor Olies en Unies en bij onze oosterburen is het ook weer raak. Eén keer raden wie...

"Hallo, da sind wir wieder!" Duitse justitie kent er intussen blind de weg (en dat is niet overdreven) #DeutscheBank https://t.co/CYPIQNDksh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 november 2018

Doe wat u niet laten kan, maar steeds als u denkt dat het niet erger kan worden met DB, klapt er weer ergens een lijk uit de kast. Meestal zelfs meerdere. Koers doet nu -3,4% en voor 8,30 hele euro's is het van u. Wat precies weet niemand. Zelfs DB zelf niet.

Wie durft? Koers op laagste niveau sinds... pic.twitter.com/2SAjjCC8Jv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 november 2018

Het is zelfs nog erger dan ik dacht.

Deutsche Bank legal problems



DB market cap = about $19.5 billion

Fines/disputes since 08 = $18 billion — Jonathan Ferro (@FerroTV) 29 november 2018

Update 10:15 uur: Unilever

Vertel het ons zelf maar, Paul.

Today @Unilever has announced my decision to step down from my role as CEO. It’s been a great honour to lead this team for the past 10 years and together build a #sustbiz that has made a difference to millions of lives https://t.co/uXL1ay8mPk pic.twitter.com/ihApr0KhlM — Paul Polman (@PaulPolman) 29 november 2018

Nog niet één compliment of schouderklopje ben ik tegengekomen. Paul Polman neemt in dit land onder een regen aan modderkluiten afscheid als CEO van Unilever. Laat ik me maar opofferen: bedankt Paul dat je je niet hebt laten verleiden tot een veel te dure, veel te grote en waardevernietigende overname.

Verder laat ik de cijfers oordelen.

Hier Paul Polmans trackrecord, Hij werd CEO #Unilever op 1 januari 2009. Koers herbelegd vs #AEX en twee grootste concurrenten (in euro's) pic.twitter.com/vWGFAE835n — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 november 2018

Versus de Zwitserse gigant en grootste voedingsbedrijf ter wereld Nestlé (ook al onder vuur door ontevreden aandeelhouders, waaronder Daniel Loeb) en Unies' auld enemy Procter & Gamble:

Zo dus pic.twitter.com/RLpooatu1X — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 november 2018

Onderliggend ziet het plaatje er zo uit. Zie die afvlakkende omzet en vandaar ook de druk op Polman een grote overname te doen. Ik kan geen ebtida-marge in Datastream vinden.

Hier de cijfers van CEO Paul Polman van #Unilever Niet slecht, maar omzetgroei had beter gekund? Helaas heb ik geen ebitda-marge, ook nog wel eens kritiekpuntje. Wel mooie dividendgroei en daar gaat t bij beleggen vooral om (en die betaalt onze pensioenen) pic.twitter.com/az6qQciDMv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 november 2018

Tot slot schoolmeester Corné:

Polman gaat iets eerder weg dan verwacht. Heeft er dan 10 jaar opzitten. Zijn performance was gemiddeld. Ik zou zeggen een zesje. Hier winstontwikkeling onder Polman versus concurrenten. Na bijna te zijn overgenomen, trokken ze alles uit de kast pic.twitter.com/cOyLhOyQLy — Corne van Zeijl (@beursanalist) 29 november 2018

Update 09:45 uur: Shell

Als u uw belastingen naar nul kan krijgen, doet u dat toch ook? De rapen zijn weer gaar in de polder. Betaalt Royal Dutch Shell hier geen belasting? Dat zou wat mij betreft niet mogen, maar het bedrijf heeft dat dan slim gedaan. Hoe ethisch verantwoord dat is, bepaalt u en intussen doet gans het land dat al.

Ik blijf het wel vreemd vinden dat bedrijven hier vooral de schuld van krijgen en in minder mate (wereldwijde) overheden die deze race naar de bodem mogelijk maken en faciliteren.

Shell lobbyde jarenlang voor afschaffing van de dividendbelasting. Volgens ingewijden komt dat omdat Shell alleen op dat vlak nog voordeel kon halen. Hoe doet het bedrijf dat? https://t.co/IxIXPgytfF — Trouw (@trouw) 29 november 2018

Hier de reactie van Olies:

Onze belastingbetalingen zijn volledig in lijn met fiscale wet- en regelgeving. Lees hier onze reactie op berichtgeving in Trouw over #winstbelasting. ?? https://t.co/b619uw7tTB — Shell Nederland (@Shell_Nederland) 29 november 2018

Update 09:30 uur: Advies

Goedemorgen, dit is alles tot dusverre vandaag: