Liveblog: Shell en Unilever

Bij ons pek en veren voor Olies en Unies en bij onze oosterburen is het ook weer raak. Eén keer raden wie...

Doe wat u niet laten kan, maar steeds als u denkt dat het niet erger kan worden met DB, klapt er weer ergens een lijk uit de kast. Meestal zelfs meerdere. Koers doet nu -3,4% en voor 8,30 hele euro's is het van u. Wat precies weet niemand. Zelfs DB zelf niet.

Vertel het ons zelf maar, Paul.

Today @Unilever has announced my decision to step down from my role as CEO. It’s been a great honour to lead this team for the past 10 years and together build a #sustbiz that has made a difference to millions of lives https://t.co/uXL1ay8mPk pic.twitter.com/ihApr0KhlM