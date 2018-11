Fondsenrondje: Magertjes

Gisterenavond was het een feestje op Wall Street met plusssen van zo'n 2,3% voor de S&P500 tot 3,0% voor de Nasdaq. Hoofdverantwoordelijke was Fed-president Jerome Powell die waarschijnlijk komend jaar de rente minder vaak gaat verhogen dan verwacht.

Toch valt de stijging van de AEX (+0,3%) een beetje tegen. We doen het in Amsterdam ook beduidend minder goed dan de overige Europese indices, zo stijgen de DAX en CAC ongeveer 0,7%. Grote boosdoener is Royal Dutch Shell, dat 0,8% daalt op een lagere olieprijs.

De meeste andere hoofdfondsen staan overigens wel gewoon in de plus. De grootste stijgers zijn ASR en DSM met plussen van 2,5%. Helaas maken deze aandelen slechts 1,1% en 2,8% van de index uit, anders hadden we een stuk hoger gestaan met de AEX.

TomTom

Gisteren vlak voor het sluiten van de bel bewoog het aandeel TomTom (+0,9%) behoorlijk heftig. Nu weten we waarom. Het lijkt er namelijk op dat bandenfabrikant Michelin graag de Telematics tak van het Nederlandse navigatiebedrijf zou willen overnemen.

Verschillende bronnen meldden tegen het Financieel Dagblad dat er nog drie andere partijen over zijn om het gewilde onderdeel van TomTom over te nemen. De analisten van ING denken dat Telematics meer gaat opbrengen dan gedacht.



Beleggers hebben weinig plezier beleefd aan hun belegging in TomTom. Sinds de beursgang is het aandeel ruim gehalveerd daar waar de AEX zo'n 80% is gestegen. Dit jaar behoort het navigatiebedrijf wel tot de betere aandelen van de AMX, al staat er year to date nog een klein minnetje op de borden.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,3% en blijft daardoor een beetje achter op de DAX (+0,6%) en CAC (+0,7%).

Olie: WTI (-1,0%) en Brent (-1,3%) gaan weer eens omlaag. De WTI olie staat alweer onder de $50 per vat.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,46%) en Duitse tienjaarsrente (0,33%) gaan verder omlaag. Dit keer gaat de vergoeding op tienjaars staatspapier twee basispunten naar beneden.

Goud (+0,4%) gaat net als gisteren weer omhoog, al hielp de dalende dollar ook mee.

Bitcoin (+3,6%) loopt alweer lekker op al is het verlies van de afgelopen paar weken nog lang niet goedgemaakt.

Damrak

De cyclische aandelen doen het als verwacht goed. ArcelorMittal stijgt bijvoorbeeld 2,0%.

Unilever (-0,4%) blijft achter. Vanochtend werd bekend dat ceo Paul Polman eind december terugtreedt. De Schot Alan Jope neemt vanaf dan de touwtjes in handen.

ING (-1,1%) is de opvallende daler in een stijgende markt. Misschien zorgt het nieuws dat het Duitse Openbaar Ministerie een inval heeft gedaan bij Deutsche Bank voor het slechte sentiment. Of is dit iets te ver gezocht?

PostNL (+2,1%) maakt het verlies van gisteren weer goed. In een analistenrapport van ING werd geschreven er een gerechtelijke oordeel was gekomen dat concurrent Sandd zijn werknemers volgends de cao moet betalen. Hierdoor wordt de onderhandelingspositie van PostNL voor een overname volgens de Nederlandse grootbank sterker.

Vastgoedfonds WDP (-3,2%) is de gebeten hond op het Damrak. Gisteren werden er voor €34 miljoen aan aandelen van grootaandeelhouder Jos de Pauw geplaatst tegen €115. Hier leest u het Premium-artikel.

Grijze muis NIBC (+4,3%) houdt op dit moment zijn Capital Markets Day. De bank kwam ook met cijfers. Hier leest u er meer over.

Alfen (-5,6%) zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. Een echt duidelijke oorzaak kunnen we vooralsnog niet vinden.

Binnen de ASCX gaat Basic-Fit aan kop met een plus van 3,0%.

Adviezen

AkzoNobel: starten met outperform - Macquarie

DSM: starten met outperform - Macquarie

Royal Dutch Shell: naar 2800p van 3250p - JP Morgan

