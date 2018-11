Op een dag zonder al te veel macro's en bedrijfsnieuws heeft de AEX (+0,0%) het nipt voor elkaar gekregen om voor de derde dag op rij een plusje op de borden te zetten. Vanochtend was de winst beduidend hoger.

Over enkele minuten gaat Fed-voorzitter Jerome Powell speechen over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Het is de verwachting dat we dan meer weten over hoeveel renteverhogingen de Amerikanen komend jaar voor de kiezen gaan krijgen. Mochten de koersen flink in beweging gaan komen, dan houdt Arend Jan u hier in het liveblog van op de hoogte.

De groei van het Amerikaans BBP over het derde kwartaal viel overigens licht tegen. Het werkelijke cijfer kwam uit op een plus van 3,5% daar waar analisten op een stijging van 3,6% hadden gerekend. Eerlijk gezegd klein bier. De markten reageerden er ook nauwelijks op.

DSM

Fijnchemieconcern DSM (-0,7%) zit sinds begin oktober in de hoek waar de klappen vallen en ook vandaag behoort het aandeel tot de underperformers. De afgelopen kwartalen kwam het bedrijf continu met beter dan verwachte cijfers naar buiten, maar desondanks is er dit jaar 4,7% van de koers afgegaan.

Eind september leek DSM nog tot de betere beleggingen van 2018 te gaan behoren met een winst van meer dan 15%. Nu moet er een wonder gebeuren wil die koers van €90 dit jaar nog op het bord verschijnen. Op zich is de daling van het aandeel niet onlogisch.

DSM behoort immers tot de cyclische aandelen van het Damrak en als de groeiverwachtingen wereldwijd naar beneden worden bijgesteld, wordt het Nederlandse fijnchemieconcern zwaar getroffen. We mogen ook niet vergeten dat DSM het sinds het einde van de crisis bijzonder goed heeft gedaan op de beurs.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

In de afgelopen tien jaar is DSM met zo'n 500% gestegen. De AEX doet het ook niet onverdienstelijk, maar blijft wel ver achter met een winst van 200%.

Gigantisch duur is het aandeel niet met een getaxeerde K/W van 13, maar op het moment dat de economie verder verslechterd, kan er nog een duikvlucht omlaag volgen. De balans van DSM is overigens dik in orde, waardoor het dividend van 3% makkelijk gehandhaafd kan blijven.

Rentes

In renteland was het niet bepaald een dag om veel woorden aan vuil te maken. Er gebeurde zoals wel vaker vrij weinig. De Nederlandse tienjaarsrente bleef stabiel op 0,49%.

Brede markt

De AEX (+0,0%) bleef vandaag vlak liggen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,6% omhoog en noteert 17,0 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal in de plus. De Nasdaq en S&P500 stijgen 0,4% en de Dow Jones (+0,8%) doet daar nog een schepje bovenop.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,128 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,49%) en Duitse rente (0,35%) bleven stabiel.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,1%) hielden goed stand.

Goud (-0,2%) is niet vooruit te branden.

Bitcoin (+9,1%) moest u vandaag hebben.

Het Damrak

TomTom (+5,4%) vliegt er ineens vandoor, maar we kunnen nog niets vinden.

Ook Altice (+9,1%) ging als de brandweer vandaag.

AMG (+3,8%) wijzigt de bedrijfsstructuur. Het bedrijf voegt verschillende divisies samen, waardoor er twee overblijven. Dit zijn AMG Technologies en AMG Critical Materials.

Besi (-1,5%) was vanochtend nog een winnaar, maar behoort bij het slot van de handelsdag tot de grootste verliezers op het Damrak.

Galapagos (+1,4%) kreeg de Fast Track-status van de FDA. Als u meer wilt lezen kunt u het IEX-premium artikel van Paul lezen of mijn fondsenrondje van vanochtend.

Kiadis (+11,3%) knalde overigens ook lekker omhoog.

Nedap (+5,0%) werd op de kooplijst van Berenberg gezet.

Adviezen

TKH: starten met kopen en €55,50 - Berenberg

Nedap: starten met kopen en €65 - Berenberg

KPN: naar €2,75 van €2,80 en houden - KBC

